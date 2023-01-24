Министр экологии высказалась о возможном массовом увольнении своих заместителей

Фото: primeminister.kz

Министр экологии Зульфия Сулейменова прокомментировала информацию о том, что ее заместители массово увольняются. Она объяснила, что в министерстве сейчас проходит реорганизация, в связи с которой у многих сотрудников возникла неуверенность, останутся они или нет.

"Реорганизация такой процесс, нам необходимо было какие-то единицы передать в другое министерство, целый комитет мы передавали. Сам процесс он сложный. Но если кто-то хочет остаться или пожелает перейти куда-то на работу, мы конечно же поддержим своих бывших коллег. Со всеми вице-министрами я в прошлом году ещё работала. Если они захотят остаться - добро пожаловать. Если кто-то захочет себя попробовать в какой-то другой сфере, то мы к данному решению будем относиться с максимальным уважением и конечно поддержим", - сказала Сулейменова.

На прямой вопрос, писали ли заявление об увольнении сотрудники, министр предпочла не отвечать.