На заседании Правительства РК министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысынбаев представил климатический прогноз на весенне-летний сезон и озвучил рекомендации для успешного проведения посевной кампании. Главный посыл – действовать на опережение: несмотря на снежную и благоприятную зиму, Казахстану предстоит непростой сезон, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам министра, зима на большей части страны была теплой и снежной, благодаря чему в северных и центральных регионах сложились оптимальные условия увлажнения почвы. Однако апрельская жара спровоцировала быстрое испарение влаги. Уже сейчас, например, в Сырымском районе ЗКО фиксируются дефицитные запасы почвенной влаги.

В связи с этим аграриям зерносеющих регионов рекомендовано начинать сев раньше обычных сроков.

Прогнозы на май неутешительные: в большинстве регионов страны ожидается жаркая и сухая погода.

"В зерновом поясе, в предгорных регионах и на крайнем юге количество осадков прогнозируется близким к климатической норме. В мае прогнозируется засуха на юге Костанайской, в юго-западной половине Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, в северо-западной части Кызылординской, на севере Алматинской и Жамбылской областей, на юге Карагандинской, а также в отдельных районах Актюбинской, Атырауской, Абайской и Туркестанской областей", – сказал Ерлан Нысынбаев.

Лето также обещает быть аномально теплым. В июне на юго-западе страны температура может достигать 45 градусов. Осадки ниже нормы, особенно на востоке и юге. В июле и августе ситуация несколько стабилизируется: температурный режим останется в пределах нормы, а осадки в основном не превысят многолетние показатели. Осень обещает быть благоприятной для уборки урожая.

Ерлан Нысынбаев подчеркнул, что климатические условия будут уточняться ежемесячно. Прогнозы будут доводиться до всех заинтересованных органов и фермерских хозяйств.