Министр экологии хочет пересадить астанчан с автомобилей на автобусы

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Для борьбы с загрязнением воздуха в столице необходимо обновлять автопарк и переходить на общественный транспорт, считает министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече с учениками международной школы в Астане министр ответила на вопрос о том, какие меры нужно предпринять для решения проблемы загрязнения воздуха в столице.

"У нас несколько источников загрязнения. Первое - это угольные ТЭЦ. Второе - это частный сектор, где-то жгут твёрдое топливо, где-то покрышки. Третье - это транспорт. Что можно сделать? Мы считаем, что нам необходимо постепенно переходить в сторону рекомендуемых ВОЗ нормативов по качеству воздуха. Они обновлялись в 2021 году впервые за 15 лет. Необходимо начать обсуждение ужесточения регулирования в этой части. Второй момент, у нас есть отдельные районы, до которых довели газ, но которые не подключаются к нему. Мы считаем, что необходимо в данных регионах обеспечить максимальную газификацию, соответственно, выбросы твёрдых частиц будут снижаться", - сказала она.

Кроме того, глава ведомства отметила, что необходимо обновить столичный автопарк, а жителям - пересаживаться на общественный транспорт.