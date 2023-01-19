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BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 14:24
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Сегодня, 14:24
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Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Министр экологии хочет пересадить астанчан с автомобилей на автобусы

Для борьбы с загрязнением воздуха в столице необходимо обновлять автопарк и переходить на общественный транспорт, считает министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече с учениками международной школы в Астане министр ответила на вопрос о том, какие меры нужно предпринять для решения проблемы загрязнения воздуха в столице. 

"У нас несколько источников загрязнения. Первое - это угольные ТЭЦ. Второе - это частный сектор, где-то жгут твёрдое топливо, где-то покрышки. Третье - это транспорт. Что можно сделать? Мы считаем, что нам необходимо постепенно переходить в сторону рекомендуемых ВОЗ нормативов по качеству воздуха. Они обновлялись в 2021 году впервые за 15 лет. Необходимо начать обсуждение ужесточения регулирования в этой части. Второй момент, у нас есть отдельные районы, до которых довели газ, но которые не подключаются к нему. Мы считаем, что необходимо в данных регионах обеспечить максимальную газификацию, соответственно, выбросы твёрдых частиц будут снижаться", - сказала она. 

Кроме того, глава ведомства отметила, что необходимо обновить столичный автопарк, а жителям - пересаживаться на общественный транспорт. 

"Буквально утром мы ехали, были постоянные пробки, много машин, устаревший автопарк. Здесь необходимо обновлять автопарк и переходить на общественный транспорт. Потому что общественный транспорт является более экологичным. Я большая фанатка автобусов. Когда у меня есть возможность ездить на автобусах, я езжу на них. Когда только я вернулась из Японии, мне рассказали про такси, я даже не знала, как это. Потому что в Японии такси очень дорогое, и ты всегда ездишь на общественном транспорте, на автобусах, поездах и метро", - поделилась министр.

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#экология #загрязненный воздух #общественный транспорт
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 14:24
301
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