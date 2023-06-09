Министр Дархан Кыдырали призвал журналистов не нарушать закон

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали высказался о ситуации с журналистом Думаном Мухамедкаримом и призвал работников СМИ соблюдать закон, передаёт BaigeNews.kz.

Автор Youtube канала Ne Deidi стал свидетелем с правом на защиту в уголовном деле по части 1 статьи 258 УК РК - финансирование экстремизма. Журналиста допросили, он находится под административным арестом.

"Ознакомился с новостями о Думане Мухамедкариме. По данным правоохранительных органов, его обвиняют в нарушении закона, а не в журналистской деятельности. Казахстан – правовое государство, мы все равны перед законом. Поэтому я призываю своих коллег не нарушать закон и относиться к нему с уважением. В коридоре мажилиса журналисты также спрашивали меня об этом. Под задержанием из-за "политических взглядов" имелось в виду, что он обвинялся в нарушении общественного порядка", - написал министр на своей странице в Facebook.