Министерству финансов добавили ряд функций

Правительство постановлением от 26 апреля 2024 года внесло изменения в положение о министерстве финансов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

Кроме того, документом реорганизованы несколько управлений государственных доходов Комитета государственных доходов МФ РК:

разработка и утверждение формы извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля;

разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки;

разработка и утверждение порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции АПК организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа;

разработка и установление формы заявления об удержании ИПН, представленного налоговому агенту, по согласованию с МТСЗН;

согласование ставок консульского сбора, разрабатываемых и утверждаемых МИД РК;

разработка и определение порядка представления в налоговые органы сведений по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и сельхозназначения и не используемым в соответствующих целях;

согласование порядка выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК;

установление совместно другими госорганами порядка и перечня представляемых органами государственных доходов сведений, составляющих налоговую тайну.

Также реорганизованы три управления госдоходов по городам Шымкент, Астана и Алматы.