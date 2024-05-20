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Министерству финансов добавили ряд функций

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Яндекс Сегодня, 11:35
Сегодня, 11:35
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Фото: Яндекс

Правительство постановлением от 26 апреля 2024 года внесло изменения в положение о министерстве финансов Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

Кроме того, документом реорганизованы несколько управлений государственных доходов Комитета государственных доходов МФ РК:

  • разработка и утверждение формы извещения о нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля;
  • разработка и утверждение категории налогоплательщиков, в отношении которых применяются нормы по предварительному акту налоговой проверки;
  • разработка и утверждение порядка, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции АПК организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами налогового органа;
  • разработка и установление формы заявления об удержании ИПН, представленного налоговому агенту, по согласованию с МТСЗН;
  • согласование ставок консульского сбора, разрабатываемых и утверждаемых МИД РК;
  • разработка и определение порядка представления в налоговые органы сведений по земельным участкам, предназначенным для строительства объектов и сельхозназначения и не используемым в соответствующих целях;
  • согласование порядка выявления земельных участков, не используемых в соответствующих целях или используемых с нарушением законодательства РК;
  • установление совместно другими госорганами порядка и перечня представляемых органами государственных доходов сведений, составляющих налоговую тайну.

Также реорганизованы три управления госдоходов по городам Шымкент, Астана и Алматы.

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