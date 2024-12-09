Министерство по ЧС сделало обращение к казахстанцам
С 14 декабря 2024 года подразделения МЧС переходят на усиленный режим службы из-за повышенного риска ЧС.
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В преддверии праздников Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало граждан соблюдать меры безопасности в выходные и праздничные дни. В связи с увеличением массовых мероприятий и отдыха на открытом воздухе, особенно в зимний период, важно предотвратить чрезвычайные ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
В ходе аппаратного совещания министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Чингис Аринов дал ряд конкретных поручений территориальным подразделениям ведомства по усилению профилактических мер и обеспечению безопасности. Особое внимание будет уделено разъяснительным беседам с гражданами по вопросам пожарной безопасности, безопасного поведения на воде, в горах и соблюдения правил дорожного движения.
"Соблюдение правил безопасности может предотвратить многие происшествия. Мы усиливаем профилактическую работу и призываем граждан быть внимательными", — подчеркнул глава МЧС.
С 14 декабря 2024 года подразделения МЧС переходят на усиленный режим службы из-за повышенного риска ЧС. Включает это дополнительные рейды, контроль массовых мероприятий и безопасность на объектах досуга. Также будут проведены пожарно-тактические тренировки, инструктажи с персоналом объектов бизнеса и комиссионные осмотры с выдачей рекомендаций.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать основные правила безопасности:
- Пожарная безопасность: быть внимательными при использовании отопительных и электрических приборов, не оставлять детей без присмотра, соблюдать меры безопасности при использования пиротехники
- Безопасность на воде: не выходить на тонкий лед, соблюдать правила поведения на водоемах, не допускать нахождение детей без присмотра рядом с водой.
Безопасность в горах: использовать проверенное снаряжение, не выходить на горные маршруты без должной подготовки и знания маршрута.
"Дорожная безопасность: соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях зимней погоды, и быть внимательными за рулем", - добавили в ведомстве.
Напомним, что Министерства и акиматы отчитались Бозумбаеву по готовности к праздникам.
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