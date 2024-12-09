В преддверии праздников Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призвало граждан соблюдать меры безопасности в выходные и праздничные дни. В связи с увеличением массовых мероприятий и отдыха на открытом воздухе, особенно в зимний период, важно предотвратить чрезвычайные ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

В ходе аппаратного совещания министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-майор Чингис Аринов дал ряд конкретных поручений территориальным подразделениям ведомства по усилению профилактических мер и обеспечению безопасности. Особое внимание будет уделено разъяснительным беседам с гражданами по вопросам пожарной безопасности, безопасного поведения на воде, в горах и соблюдения правил дорожного движения.

"Соблюдение правил безопасности может предотвратить многие происшествия. Мы усиливаем профилактическую работу и призываем граждан быть внимательными", — подчеркнул глава МЧС.

С 14 декабря 2024 года подразделения МЧС переходят на усиленный режим службы из-за повышенного риска ЧС. Включает это дополнительные рейды, контроль массовых мероприятий и безопасность на объектах досуга. Также будут проведены пожарно-тактические тренировки, инструктажи с персоналом объектов бизнеса и комиссионные осмотры с выдачей рекомендаций.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать основные правила безопасности:

Пожарная безопасность: быть внимательными при использовании отопительных и электрических приборов, не оставлять детей без присмотра, соблюдать меры безопасности при использования пиротехники

Безопасность на воде: не выходить на тонкий лед, соблюдать правила поведения на водоемах, не допускать нахождение детей без присмотра рядом с водой.

Безопасность в горах: использовать проверенное снаряжение, не выходить на горные маршруты без должной подготовки и знания маршрута.

"Дорожная безопасность: соблюдать правила дорожного движения, особенно в условиях зимней погоды, и быть внимательными за рулем", - добавили в ведомстве.

Напомним, что Министерства и акиматы отчитались Бозумбаеву по готовности к праздникам.