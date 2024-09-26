Министерство обороны Казахстана планирует открыть Академию военной медицины

С этой целью Главное военно-медицинское управление Вооруженных сил РК подготовило проект создания профильного вуза, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время по программам высшего медицинского образования и военной интернатуры военврачей готовят на базе Военного института Сил воздушной обороны совместно с Западно-Казахстанским медицинским университетом им. Марата Оспанова в г. Актобе, а подготовка военно-медицинских кадров по программе послевузовского медицинского образования осуществляется на базе кафедры военной медицины Национального университета обороны РК в рамках академической мобильности с Медицинским университетом "Астана".

По линии международного сотрудничества ведется подготовка специалистов по программам высшего и послевузовского медицинского образования в России, Узбекистане, Армении, Китае и Турции. Следует отметить, что получение военного медицинского образования за рубежом сопряжено с наличием языкового барьера, национальных и культурных различий, а также с особенностями процедур признания диплома.

Реализация проекта потребует реорганизации имеющихся учреждений, проведения оргштатных мероприятий, создания необходимой инфраструктуры, учебно-материальной базы академии, разработку образовательных программ и получения лицензии.

Организационным ядром нового образовательного учреждения выступит Центр военной медицины МО РК г. Алматы с его штатами.

Мероприятия проводятся совместно с заинтересованными структурными подразделениями оборонного ведомства, министерствами здравоохранения, науки и высшего образования, НУО "Казахстанско-Российский медицинский университет" и общественным объединением "Ветераны военной медицины".