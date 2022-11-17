"Министерство не занимается благотворительностью. Будет жёсткий спрос" - Абаев о подготовке к ОИ-2024

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В Министерстве культуры и спорта обсудили подготовку к летним Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут во Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев отметил, что необходимо сфокусировать внимание не на количестве олимпийских лицензий, а на качестве медалей. Так как общий командный зачёт ведётся по количеству золотых наград. Кроме того, одной из основных задач, поставленных перед тренерами и руководством федераций, стало омоложение составов сборных команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты.

"Для развития спорта высших достижений выделяются большие деньги, создаются необходимые условия, оказывается поддержка. При этом вы должны понимать, что министерство не занимается благотворительностью. Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы", – сказал Даурен Абаев.

Директор Дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов отметил, что в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей, это на 10 комплектов меньше, чем на предыдущей олимпиаде (в Токио разыгрывалось 339). К слову, сборные команды нашей страны с начала этого года завоевали 140 медалей, приняв участие в 19 чемпионатах мира и 20 чемпионатах Азии по олимпийским видам спорта: из них 35 золотых, 40 серебряных, 65 бронзовых. До конца 2022 года наши спортсмены примут участие ещё в трёх чемпионатах мира и трёх чемпионатах Азии.

"Мы будем уделять большое внимание прозрачности процедур отбора. Скоро министерство запустит систему e-sport, которая позволит отслеживать все достижения спортсменов, график участия в соревнованиях. Это прежде всего вопрос справедливости. Должна быть здоровая конкуренция", – добавил Даурен Абаев.

Министр также поручил руководителям управлений спорта пересмотреть принципы и подходы работы школ высшего спортивного мастерства с учётом приоритетности олимпийских видов спорта, совместно с федерациями разработать Единый стандарт подготовки спортивного резерва и программы обучения.