Министерство не имеет к этому отношения – Саясат Нурбек о передачи КБТУ государству
Университет относился к Фонду образования Нурсултана Назарбаева.
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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал передачу Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) государству, передает BaigeNews.kz.
Комментируя вопрос на брифинге в правительстве, он отметил, что такие вопросы решаются в судебном порядке.
"Насколько мне известно, первая и вторая инстанции прошли. Остаётся процедура кассационной жалобы, окончательное решение будет за Верховным судом.
Нам остаётся дождаться решения. Не могу ничего комментировать, всё это в правовом порядке. Пока наше министерство не имеет к этому отношения", – сказал министр.
Напомним, с 27 февраля университет был передан новому акционеру. Так, новым владельцем КБТУ является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", единственным учредителем и участником которого является правительство РК.
До этого момента КБТУ находился в руках Фонда образования Нурсултана Назарбаева, основным бенефициаром которого является Динара Кулибаева, дочь первого президента Казахстана.
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