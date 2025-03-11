Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал передачу Казахстанско-Британского технического университета (КБТУ) государству, передает BaigeNews.kz.

Комментируя вопрос на брифинге в правительстве, он отметил, что такие вопросы решаются в судебном порядке.

"Насколько мне известно, первая и вторая инстанции прошли. Остаётся процедура кассационной жалобы, окончательное решение будет за Верховным судом.

Нам остаётся дождаться решения. Не могу ничего комментировать, всё это в правовом порядке. Пока наше министерство не имеет к этому отношения", – сказал министр.

Напомним, с 27 февраля университет был передан новому акционеру. Так, новым владельцем КБТУ является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", единственным учредителем и участником которого является правительство РК.

До этого момента КБТУ находился в руках Фонда образования Нурсултана Назарбаева, основным бенефициаром которого является Динара Кулибаева, дочь первого президента Казахстана.