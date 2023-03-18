Министерство культуры и TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь Наурыза

Фото: BaigeNews.kz

В честь Наурыза Министерство культуры и спорта Казахстана вместе с Tiktok проводят онлайн-фестиваль. Под хэштегом #Наурыз2023 пользователи приложения снимают ролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В челлендже уже участвуют популярные в TikTok контент-мейкеры: музыканты, кулинары, трэвел-блогеры и авторы познавательных видео.

"Авторы лучших видеороликов получат призы при поддержке компании "Kazakh Tourism". Участники, занявшие первые три места, смогут посетить самые красивые места Казахстана. Победитель отправится в путешествие на 5 дней, обладатели второго и третьего мест — на три дня и один день соответственно.В качестве темы можно выбрать одно из четырех направлений: еда, путешествия, культура и музыка", — рассказали в министерстве.

Итоги онлайн-фестиваля, лучшие видеоролики и имена победителей конкурса будут объявлены 29 марта.