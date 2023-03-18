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BaigeNews.kz Сегодня, 15:50
136
Сегодня, 15:50
136
Фото: BaigeNews.kz

Министерство культуры и TikTok проводят онлайн-фестиваль в честь Наурыза

В честь Наурыза Министерство культуры и спорта Казахстана вместе с Tiktok проводят онлайн-фестиваль. Под хэштегом #Наурыз2023 пользователи приложения снимают ролики о национальном празднике, его особенностях и обычаях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
 
В челлендже уже участвуют популярные в TikTok контент-мейкеры: музыканты, кулинары, трэвел-блогеры и авторы познавательных видео.

"Авторы лучших видеороликов получат призы при поддержке компании "Kazakh Tourism". Участники, занявшие первые три места, смогут посетить самые красивые места Казахстана. Победитель отправится в путешествие на 5 дней, обладатели второго и третьего мест —  на три дня и один день соответственно.В качестве темы можно выбрать одно из четырех направлений: еда, путешествия, культура и музыка", — рассказали в министерстве. 

Итоги онлайн-фестиваля, лучшие видеоролики и имена победителей конкурса будут объявлены 29 марта. 

"Наурыз объединяет людей, и онлайн-фестиваль поможет объединить казахстанцев и популяризировать наши обычаи и традиции. Ролики, посвящённые казахской культуре и истории, набирают популярность в TikTok. Например, видео по хэштегу #историяказахстана набрали уже почти 100 миллионов просмотров, а по тегу #қазақстанмәдениеті — свыше 75 миллионов. Поэтому эта акция призвана охватить как можно больше людей, как в Казахстане, так и за рубежом", — заявила официальный представитель МКС РК Молдир Абдуалиева.

 

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#Наурыз #Tik Tok
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:50
136
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