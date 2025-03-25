Министерство культуры и информации РК планирует проведение экспертной встречи по вопросам развития образования в сфере культуры и искусства и приглашает профессионалов в своём деле в качестве спикеров, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство заинтересовано в поиске новых подходов и методов повышения качества творческого образования, развития непрерывного образования от начального до высшего и послевузовского, интеграции творческих организаций образования в общую систему подготовки кадров, международного взаимообмена и иных вопросах подготовки профессиональных кадров. Приглашаем всех заинтересованных поделиться опытом работы в данном направлении и принять участие в качестве экспертов и спикеров планируемой встречи", - сообщили в ведомстве.

Предварительное время проведения встречи – первая декада апреля.

Информацию об участии (ФИО, должность, тематика выступления, контактные данные) просят направить на электронные адреса: m.nurgalieva@mki.gov.kz; m.akhmetova@mki.gov.kz. Контактные телефоны: 74-03-05, 74-10-72.