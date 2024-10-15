Минимаркет загорелся в Атырау

В минимаркете на улице Акбердиева в Атырау загорелась кровля. На помощь владельцам магазина пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря их действиям удалось предотвратить распространение огня на всю площадь магазина.

Пожар ликвидирован на площади 140 квадратных метров. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.