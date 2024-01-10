Минимальную заработную плату планируют определять по-новому в Казахстане

Проект методики определения минимальной заработной платы находится на стадии публичного обсуждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с экспертами Всемирного банка разработали проект методики определения минимальной заработной платы. Размер МЗП планируют определять, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

"Использование в качестве критериев медианного дохода, отражающего размер заработной платы 50% всех наемных работников, и производительности труда, выступающей в качестве поправочного показателя, обеспечат сбалансированность размера МЗП. Такой подход позволяет установить четкую взаимосвязь между доходами работников и объемом производимых товаров, работ и услуг", - уверены в министерстве.

Министерство совместно с экспертами Всемирного банка провели анализ международного опыта, который показал наличие трёх наиболее распространенных подходов по установлению МЗП: единый национальный МЗП; дифференцированные размеры МЗП по регионам, отраслям и предприятиям; МЗП для различных категорий работников.

Отмечается, что сейчас МЗП устанавливается в 90% стран-членов Международной организации труда. В 84% из них уровень МЗП устанавливается законодательно, в остальных 6% – путем заключения коллективного договора между работодателями, работниками, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами.

Так, МОТ рекомендует всем странам придерживаться Индекса Кейтца, который представляет собой отношение установленной законом МЗП к медианной заработной плате на уровне не менее 50%.

Согласно данным МОТ, Индекс Кейтца в развитых странах мира составляет около 55%. В Казахстане он значительно ниже – 34% в 2023 году.

Проект методики определения МЗП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.