Мини-ярмарки, музыка и подарки: как проходит референдум в Костанае

В Казахстане проходит референдум по строительству АЭС. В Костанае для выражения волеизъявления граждан развернули работу 93 избирательных участка. Они расположились в зданиях школ, колледжей, институтов по всем районам и микрорайонам областного центра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Работа всех избирательных участков началась ровно в 07:00. Около восьми утра одним из первых на центральном участке, расположенном в музыкальной школе Костаная, проголосовал аким Костанайской области Кумар Асксакалов. У здания школы его встречали аниматоры в костюмах волка, льва и других зверей, которые особенно понравились детям. На территории школы организовали небольшую ярмарку, на которой можно было купить овощи и другие продукты с хорошей скидкой, по другую сторону жарили шашлыки, внутри здания школы всех угощали горячими баурсаками.

"Голосование идёт активно, мы начали работу в семь утра, а уже через час зафиксировали около ста проголосовавших, включая акима области", – сообщила председатель участковой комиссии референдума №3 Гульнара Кучикова.

Проголосовавший на этой же участке водитель Николай сообщил, что он за строительство АЭС.

"Считаю, что это сэкономит ресурсы страны, положительно отразится на экологии. Честно признаюсь, я редко голосую на выборах, но здесь принципиально решил проявить свою гражданскую позицию", – рассказал Николай.

Студенты Анжела и Любовь весело сообщили, что специально встали сегодня пораньше, чтобы прийти на участок в числе первых, которым раздавали небольшие презенты – плитку шоколада "Казахстан" местного производства.

"Приятно было получить подарки, угоститься баурсаками, – рассказали девушки. – До того, как прийти голосовать, мы много читали о том, как отразится строительство АЭС на нашей стране. И решили, что обязательно должны пойти на референдум".

На другом избирательном участке, расположенном в школе №2 Костаная, тоже раздавали шоколадки, а ещё бесплатно работал буфет.

"Я не первый год работаю председателем комиссии, на этот раз меня поразила явка избирателей, – сообщила председатель комиссии школы №2 Елена Хрипушина. – Видно, что вопрос по строительству АЭС очень важен для людей. Приходят целыми семьями, с маленькими детьми, пожилыми родителями, чтобы выразить свою позицию".

На входе из школы стоит представитель Института Евразийской интеграции Раиса Рагожис. Она проводит Exit pool – на добровольной и анонимной основе выясняет, кто как проголосовал.

"Потом я передам эти данные и мы установим, насколько официальные цифры избирательных комиссий соответствует тем, которые фиксирует наши представители", - пояснила девушка.

"Я проголосовала за, считаю, что АЭС нам нужна, – делится впечатлениями жительница Костаная Гульнара с представителем Института Евразийской интеграции. – Другой вопрос, что нам не совсем подробно разъяснили все плюсы и минусы. Возможно, было мало времени, но будем надеяться, что плюсов больше".

Ещё одна жительница города, пенсионерка и бывший учитель школы №2 Ольга Леонидовна Староконь сообщила, что специально пришла проголосовать на участок, расположенный на её прежнем месте работы.

"Я обеими руками за строительство АЭС. Я родилась в Екатеринбурге. Когда поступала в институт в 1972 году, там уже лет 10 как работала Белоярская атомная электростанция, и работает по сей день, всё нормально. Электричество стоит в разы дешевле, чем у нас, вреда экологии никакого", – сразу сказала она.

Ольга Леонидовна также пояснила, что специально разбиралась в этом вопросе. И выяснила, например, что в Англии, которая в несколько раз меньше Казахстана, работает шесть или семь АЭС. Никто ведь не будет спорить, что это высокоразвитая страна с хорошей экологией.

"Некоторые АЭС в Англии уже закрываются, так как долго проработали. У нас жгут уголь, складируют золоотвалы, превращая землю в пустыню. Подумайте, что лучше – АЭС или вот такие методы?" – говорит бывший учитель.

В здании Костанайского регионального института имени Ахмета Байтурсынова участников референдума встречает огромный плакат с изображением АЭС и прилавки с дешёвыми продуктами. Здесь тоже специально к голосованию организовали мини-ярмарку, чтобы порадовать самых активных граждан большими скидками. Первым проголосовавшим вручали шоколад местного производства.

Одна из плиток досталось пожилой паре Анатолию Ивановичу и Галине Ивановне Зигура. Они вместе под ручку пришли на голосование.

"Мы изначально были за строительство АЭС, а укрепились в своём мнении, когда прочитали статью профессора в одной из республиканских газет,–- рассказала Галина Ивановна. – Профессор подробно разъяснил, что строительство АЭС улучшит экологию и сэкономит наши ресурсы. Мы за то, чтобы у нас была чистая экология, пусть наши внуки живут в развитой и чистой стране".

Анатолий Иванович Зигура пояснил, что он энергетик с большим стажем работы, поэтому никогда не сомневался, что Казахстану нужна АЭС.

"Строительство АЭС – это надёжное и долговечное вложение средств в наше будущее, – пояснил пенсионер. – Тем более, для нашего северного региона, с нашими длинными и морозными зимами. Конечно на первоначальном этапе строительство АЭС требует больших затрат, но зато потом она себя окупит за счет уменьшения текущих затрат".

По мнению пенсионера-энергетика, строить АЭС в Казахстане должна непременно компания из России, потому что там сейчас самые надёжные технологии.

"Сейчас намного усовершенствовали технологии, ядерная система стала безопаснее. Тем более в России, где, я считаю, самые лучшие ядерные реакторы и самое надёжное оборудование. Ни у Франции, ни у Кореи, которые рассматриваются в качестве потенциальных партнёров по строительству АЭС, нет таких технологий, как у России", – заключил пенсионер.

По данным на 12 часов дня в Костанайской области проголосовало больше 20% граждан, которые пришли выразить свою позицию на референдум по строительству АЭС. Все избирательные участки будут работать сегодня до 20:00, если бюллетени не закончатся раньше. На каждый участок поступило в пределах 1500-2000 бюллетеней, плюс 1%, как пояснили нам в Центризбиркоме. То есть, если бюллетеней не хватит, 1% от общего числа можно ещё использовать, но не больше. После заполнения всех бюллетеней избирательные участки закроют, потом сразу начнётся подсчёт голосов.

Фото: Ержан Ахметов