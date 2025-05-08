В Жамбылской области накануне 80-летия Великой Победы военнослужащие частей Таразского гарнизона организовали особый, "домашний" парад для ветеранов, передаёт BaigeNews.kz.

К подразделению регионального командования "Юг" Сухопутных войск присоединились представители Сил воздушной обороны, военнослужащие учебного центра подготовки специалистов БПЛА, департамента Пограничной службы КНБ и Национальной гвардии.

В Жамбылской области проживают пять фронтовиков – все в Таразе. Из-за преклонного возраста они уже не могут участвовать в масштабных торжествах. Но благодарность поколений нашла способ достучаться до их сердец – строй воинов прошел прямо во дворах, где живут герои.

Ветераны смогли выйти во двор, чтобы лично увидеть торжественное шествие. Фронтовики были глубоко тронуты – для них это не просто церемония, а знак того, что их подвиг не забыт.

Фронтовиков поздравил командующий войсками РгК "Юг" Ержан Ибраев.

"Мы обязаны делать все для того, чтобы наши герои чувствовали заботу и уважение", – отметил командующий.

От имени министра обороны Казахстана каждому ветерану вручили памятный подарок и приветственный адрес. Вместе с командующим войсками фронтовиков поздравили командиры воинских частей Таразского гарнизона.

Ветеранов также посетили представители областной и городской администраций, школьники, воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз", которые вручили им подарки и цветы.