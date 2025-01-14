В последние годы в Казахстане всё больше внимания уделяется воспитанию бережливого отношения к природе и экологии. Один из ярких примеров этой работы — проект "Жасыл балабақша", который помогает создать безопасные условия для детей, учит их заботиться о природе и быть экологически ответственными. Корреспондент BaigeNews.kz узнала, как этот проект работает в детских садах и что уже удалось достичь.

Пять лет назад Президент Касым-Жомарт Токаев объявил о запуске национального проекта "Жасыл Қазақстан", который направлен на улучшение экологии в самых загрязнённых городах страны. Одним из ключевых направлений этого проекта стал "Жасыл балабақша", который реализуется в 77 детских садах по Казахстану.

Заведующая ясли-сада №23 города Тараз "Жас Даурен" Нурзипа Утеева рассказала, что за пять лет существования проекта они научили более 700 детей бережно относиться к природе и правильно использовать природные ресурсы.

"Проект "Жасыл балабақша" способствует формированию осознания важности охраны окружающей среды через вовлечение детей в практические экологические мероприятия, такие как посадка деревьев, уборка территорий, создание садов, а также через игры и занятия, которые развивают осознание ценности природы. Например, в нашем саду проводятся мастер-классы по переработке отходов, занятия по сохранению воды и энергии", — рассказала заведующая.

По словам Утеевой, в начале реализации экологического просвещения в детском саду возникли трудности. Среди них были недостаточная осведомлённость некоторых родителей и педагогов в области экологии, а также нехватка финансов для создания экологически чистых и безопасных условий.

"Эти проблемы мы решаем с помощью регулярных обучающих мероприятий и активного вовлечения всех участников образовательного процесса", — отметила она.

Таким образом, в программу дошкольного образования внедрили разные экологические мероприятия, например, "День чистоты" и "Зелёная неделя". По словам Утеевой, летом воспитатели вместе с детьми занимаются озеленением территории детского сада, создавая мини-сады и огороды.

"Одним из самых успешных проектов в нашем саду является "Мини-огород". Этот проект помогает детям развивать чувство ответственности и знакомит их с основами устойчивого сельского хозяйства. Мы видим, что проект оказывает положительное влияние не только на детей, но и на педагогов, которые активно участвуют в уходе за растениями и обучении детей", — поделилась заведующая.

Кроме того, для детей создают комфортную атмосферу и обеспечивают экологически чистыми продуктами. В то же время, воспитанники учат перерабатывать отходы и правильно использовать природные ресурсы.

"Природное окружение является важной частью экологического воспитания. Мы создаём экологически чистую и безопасную территорию, используя природные материалы для игрового пространства, что способствует не только обучению детей, но и улучшению их физического и эмоционального состояния. Экологический дизайн территории помогает детям осознавать важность заботы о природе и учит их взаимодействовать с окружающим миром через творчество и практические занятия", — добавила спикер.

Нурзипа Утеева подчеркнула, что родители детей активно участвуют в экологических инициативах детского сада. Вместе с детьми они сажают цветы, проводят субботники на территории сада, разрабатывают проекты и участвуют в конкурсах.

"Мы используем различные формы работы с родителями для повышения их экологической осведомлённости: семинары, мастер-классы, информационные рассылки и совместные экологические проекты. Например, мы проводим мероприятия, где родители могут участвовать в озеленении территории, а также приглашаем экологов для проведения лекций и консультаций по вопросам устойчивого потребления и защиты природы", — рассказала заведующая.

Нурзипа Утеева подчеркнула, что они активно сотрудничают с местными властями и экологическими организациями в рамках программы "Жасыл балабақша". По её словам, это помогает привлекать необходимые ресурсы, обмениваться опытом и организовывать совместные мероприятия.

"Поддержка со стороны этих организаций значительно повышает эффективность программы и способствует её масштабированию. Мы проводим для воспитателей тренинги, семинары, участвуем в региональных и национальных форумах, посвященных экологическому воспитанию. Также мы организуем внутренние обмены опытом и практическое обучение через участие в экологических проектах, таких как создание экологических уголков и зелёных классов", — пояснила Утеева.

По словам Нурзипы Утеевой, в будущем экологическое просвещение должно стать неотъемлемой частью образовательных стандартов в дошкольных учреждениях Казахстана.

Для этого, по её мнению, нужно изменить систему подготовки педагогов, усилить экологические программы и наладить более тесное сотрудничество с экологическими и государственными организациями, чтобы создать эффективную платформу для экологического воспитания.