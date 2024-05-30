Минфин затягивал процедуру "примирения" с иностранной компанией - Генпрокуратура

В рамках рассмотрения судами г.Алматы иска польской компании (АО "Exalo Drilling") об обжаловании результатов налоговой проверки установлено нарушение Министерством финансов международной Конвенции, передаёт BaigeNews. Департамент госдоходов не принял сертификат резидентства иностранной компании и доначислил свыше 600 млн тенге корпоративного подоходного налога (с учётом пени).

Выяснилось, что Министерство финансов Польши неоднократно пыталось инициировать процедуру взаимного согласования спорной ситуации с казахстанской стороной. Это прямо предусмотрено заключенной между Казахстаном и Польшей Конвенцией об устранении двойного налогообложения.



Однако от проведения переговоров Министерство финансов со ссылкой на наличие судебного спора отказывалось.



После внесения Генеральной прокуратурой акта надзора процедура взаимного согласования между Министерствами финансов Казахстана и Польши завершена.

"Польская сторона подтвердила статус "резидента" Польши с начала осуществления Компанией деятельности на территории Казахстана. В итоге, налоговый орган пересмотрел своё уведомление, заключив в суде мировое соглашение. Таким образом, после вмешательства прокуратуры отменено доначисление субъекту бизнеса налога на сумму 612 млн тенге", - говорится в сообщении.

К слову, эта работа продолжается и находится на особом контроле руководства Генеральной прокуратуры.