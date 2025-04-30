Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал вопрос о влиянии торговой войны между США и Китаем, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что сильного влияния не ожидается.

"Хотелось бы отметить, что те вопросы, которые поднимались в рамках торгового спора между США и Казахстаном по поводу повышенных тарифов, не окажут существенного влияния на наши экспортные позиции. Примерно 4,7 процентов товаров могут попасть под повышенные пошлины. Но и этот вопрос, как вы знаете, в настоящее время заморожен. Поэтому сильного влияния со стороны США не ожидается", - сказал Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса.

По его словам, по итогам четырёх месяцев прогнозные показатели выполнены. Республиканский бюджет по налогам исполнен. Также исполнены доходы, в состав которых входят как налоговые, так и неналоговые поступления. Общая сумма налоговых поступлений составила более 4,1 триллиона тенге.

По сравнению с прошлым годом темп налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 125%.

"Мы выполняем плановые показатели, но, конечно, на ситуацию влияют внешние факторы — это, в первую очередь, цены на нефть и различные санкционные меры. В правительстве, естественно, предусмотрены альтернативные варианты", - сказал вице-министр.

Он отметил, что ведомство будет продолжать стимулировать формирование стабильной налоговой базы.