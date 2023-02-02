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  • Минфин: Сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть
matritca.kz Сегодня, 12:12
243
Сегодня, 12:12
243
Фото: matritca.kz

Минфин: Сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть

Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть, исходя из заявки Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшее время пойдем с уточнением в парламент республиканского бюджета на 2023 года и исходя из заявок центральной избирательной комиссии мы пересмотрим данный бюджет. Соответственно, будем перераспределять. Деньги по закону выделяются из бюджета только на партии, находящиеся в Парламенте. В 2022 году около 8,5 миллиарда тенге, если не ошибаюсь - это общая сумма была финансирования", - сказал он.

По его словам, в этом году большую сумму получит та партия, которая получит больше мест в парламенте.

"Это исходит из количества голосов", - заключил министр.

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#финансирование #партии #Жамаубаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:12
243
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