Минфин: Сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть

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Министр финансов Ерулан Жамаубаев сообщил, что сумму финансирования партий в парламенте могут пересмотреть, исходя из заявки Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

"В ближайшее время пойдем с уточнением в парламент республиканского бюджета на 2023 года и исходя из заявок центральной избирательной комиссии мы пересмотрим данный бюджет. Соответственно, будем перераспределять. Деньги по закону выделяются из бюджета только на партии, находящиеся в Парламенте. В 2022 году около 8,5 миллиарда тенге, если не ошибаюсь - это общая сумма была финансирования", - сказал он.

По его словам, в этом году большую сумму получит та партия, которая получит больше мест в парламенте.