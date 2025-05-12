В Сенате прошла презентация нового Налогового кодекса и сопутствующего закона о внесении изменений в законодательство по вопросам налогообложения. Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал депутатам о ключевых нововведениях, среди которых — полная отмена существующей системы деления налогоплательщиков по степеням риска, передаёт BaigeNews.kz.

Вместо этого министерство внедряет новую модель управления налоговыми рисками — через реестры, охватывающие весь жизненный цикл налогоплательщика. Такой подход, по словам чиновника, позволит перейти от карательной логики к аналитической и предупредительной.

Помимо этого, реформа предполагает масштабную цифровизацию налогового администрирования. Вводится сервисная модель работы с бизнесом: электронные уведомления, предзаполненные декларации, возможность подавать отчётность в "один клик", а также интеграция сервисов в мобильные приложения банков.

Упростятся и регистрационные процедуры, сократится число форм налоговой отчетности. В системе камерального контроля уведомления теперь будут сообщать не о нарушениях, а о расхождениях — это позволит налогоплательщикам самостоятельно скорректировать отчётность без санкций.

Также вице-министр сообщил о планах повысить пороги для применения мер принудительного взыскания, изменить порядок налоговых проверок, усовершенствовать администрирование НДС, внедрить механизм горизонтального мониторинга и расширить практику пилотных проектов.

По словам представителей Минфина, эти меры направлены на снижение административной нагрузки на бизнес, повышение прозрачности и доверия к налоговой системе.