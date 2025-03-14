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Минфин опубликовал топ-50 налогоплательщиков Казахстана

Сегодня, 12:07
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baigenews.kz Сегодня, 12:07
Сегодня, 12:07
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Фото: baigenews.kz

Министерство финансов Казахстана опубликовало ТОП - 50 налогоплательщиков по уплате налогов по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

По данным анализа поступлений за прошлый год, уплативших наибольшие суммы налогов в бюджет:

Наименование

 Итог

1

ТОО "Тенгизшевройл"

   3 055 959  

2

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал

   1 145 615  

3

АО "Мангистаумунайгаз"

      304 530  

4

АО "Народный Банк Казахстана"

      259 072  

5

ТОО "Азиатский Газопровод"

      224 891  

6

ТОО "KAZ Minerals Aktogay"

      212 015  

7

Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."

      210 781  

8

АО "Озенмунайгаз"

      182 509  

9

ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"

      178 785  

10

ТОО "Филип Моррис Казахстан"

      167 848  

11

АО "Эмбамунайгаз"

      167 427  

12

АО "Каражанбасмунай"

      163 470  

13

ТОО "Джей Ти Ай Казахстан"

      160 478  

14

ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

      154 576  

15

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"

      142 644  

16

ТОО "Корпорация Казахмыс"

      132 211  

17

АО "СНПС - Актобемунайгаз"

      127 922  

18

ТОО "Kaspi Магазин"

      118 348  

19

ТОО "KAZ Minerals Bozshakol"

      117 471  

20

Филиал "Би Джи Карачаганак Лимитед"

      114 349  

21

АО "Казахтелеком"

      114 169  

22

АО "Kaspi Bank"

      107 271  

23

ТОО "PSA"

      105 381  

24

Филиал "Аджип Карачаганак Б.В."

      105 027  

25

АО "Altyntau Kokshetau"

        96 521  

26

ТОО "Каратау"

        93 913  

27

АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

        93 891  

28

ТОО "Совместное предприятие "Инкай"

        91 119  

29

АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

        85 615  

30

ТОО "СП "Южная горно-химическая компания"

        80 770  

31

АО "Банк ЦентрКредит"

        77 732  

32

ТОО "КаР-Тел"

        71 010  

33

АО "Каспий нефть"

        70 544  

34

Филиал "Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани"

        65 059  

35

АО "Жасыл даму"

        64 918  

36

ТОО "Тойота мотор Казахстан"

        64 642  

37

ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай"

        64 415  

38

АО "Совместное предприятие "Акбастау"

        63 880  

39

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

        60 696  

40

ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"

        59 664  

41

ТОО "Сенимди Курылыс"

        57 902  

42

ТОО "RG Gold"

        56 684  

43

АО "Единый накопительный пенсионный фонд"

        53 735  

44

ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U"

        53 499  

45

ТОО "Казахстанско-французское совместное предприятие "Катко"

        52 013  

46

Филиал "Лукойл оверсиз Карачаганак Б.В."

        51 962  

47

АО "Национальная компания "QazaqGaz"

        50 979  

48

ТОО "Добывающее предприятие "Орталық"

        50 269  

49

АО  "KEGOC"

        49 216  

50

АО "Транснациональная компания "Казхром"

        46 763  

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