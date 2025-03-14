Минфин опубликовал топ-50 налогоплательщиков Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство финансов Казахстана опубликовало ТОП - 50 налогоплательщиков по уплате налогов по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.
По данным анализа поступлений за прошлый год, уплативших наибольшие суммы налогов в бюджет:
|
№
|
Наименование
|
Итог
|
1
|
ТОО "Тенгизшевройл"
|
3 055 959
|
2
|
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. Казахстанский филиал
|
1 145 615
|
3
|
АО "Мангистаумунайгаз"
|
304 530
|
4
|
АО "Народный Банк Казахстана"
|
259 072
|
5
|
ТОО "Азиатский Газопровод"
|
224 891
|
6
|
ТОО "KAZ Minerals Aktogay"
|
212 015
|
7
|
Филиал "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
|
210 781
|
8
|
АО "Озенмунайгаз"
|
182 509
|
9
|
ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
|
178 785
|
10
|
ТОО "Филип Моррис Казахстан"
|
167 848
|
11
|
АО "Эмбамунайгаз"
|
167 427
|
12
|
АО "Каражанбасмунай"
|
163 470
|
13
|
ТОО "Джей Ти Ай Казахстан"
|
160 478
|
14
|
ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
|
154 576
|
15
|
ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"
|
142 644
|
16
|
ТОО "Корпорация Казахмыс"
|
132 211
|
17
|
АО "СНПС - Актобемунайгаз"
|
127 922
|
18
|
ТОО "Kaspi Магазин"
|
118 348
|
19
|
ТОО "KAZ Minerals Bozshakol"
|
117 471
|
20
|
Филиал "Би Джи Карачаганак Лимитед"
|
114 349
|
21
|
АО "Казахтелеком"
|
114 169
|
22
|
АО "Kaspi Bank"
|
107 271
|
23
|
ТОО "PSA"
|
105 381
|
24
|
Филиал "Аджип Карачаганак Б.В."
|
105 027
|
25
|
АО "Altyntau Kokshetau"
|
96 521
|
26
|
ТОО "Каратау"
|
93 913
|
27
|
АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
|
93 891
|
28
|
ТОО "Совместное предприятие "Инкай"
|
91 119
|
29
|
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
|
85 615
|
30
|
ТОО "СП "Южная горно-химическая компания"
|
80 770
|
31
|
АО "Банк ЦентрКредит"
|
77 732
|
32
|
ТОО "КаР-Тел"
|
71 010
|
33
|
АО "Каспий нефть"
|
70 544
|
34
|
Филиал "Шеврон Интернэшнл Петролеум Компани"
|
65 059
|
35
|
АО "Жасыл даму"
|
64 918
|
36
|
ТОО "Тойота мотор Казахстан"
|
64 642
|
37
|
ТОО "Совместное предприятие "Казгермунай"
|
64 415
|
38
|
АО "Совместное предприятие "Акбастау"
|
63 880
|
39
|
АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
|
60 696
|
40
|
ТОО "Бакырчикское горнодобывающее предприятие"
|
59 664
|
41
|
ТОО "Сенимди Курылыс"
|
57 902
|
42
|
ТОО "RG Gold"
|
56 684
|
43
|
АО "Единый накопительный пенсионный фонд"
|
53 735
|
44
|
ТОО "Совместное предприятие "Хорасан-U"
|
53 499
|
45
|
ТОО "Казахстанско-французское совместное предприятие "Катко"
|
52 013
|
46
|
Филиал "Лукойл оверсиз Карачаганак Б.В."
|
51 962
|
47
|
АО "Национальная компания "QazaqGaz"
|
50 979
|
48
|
ТОО "Добывающее предприятие "Орталық"
|
50 269
|
49
|
АО "KEGOC"
|
49 216
|
50
|
АО "Транснациональная компания "Казхром"
|
46 763