Министерство финансов Казахстана опубликовало ТОП - 50 налогоплательщиков по уплате налогов по итогам 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

По данным анализа поступлений за прошлый год, уплативших наибольшие суммы налогов в бюджет: