Минфин обвиняют в реализации ненужного проекта за счёт бизнеса в Казахстане

Предприниматели требуют отменить выписку сопроводительных накладных на товары в Казахстане и модуль "Виртуальный склад". Они считают, что проекты приносят миллионные убытки, перелаёт BaigeNews.kz.

Вопросы рассмотрели в Национальной палате предпринимателей "Атамекен" в рамках заседания Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции.

"Комитет госдоходов Минфина уже третий год реализует пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары без проведения анализа регуляторного воздействия. В результате предприниматели несут не связанные с производством многомиллиардные затраты. Такой подход нельзя назвать эффективным налоговым стимулированием", - отметил председатель совета Каирбек Сулейменов.

Казахстан ратифицировал Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. В соответствии с документом и казахстанским законодательством прослеживаемость осуществляется с использованием информационной системы электронных счетов-фактур (ИС ЭСФ).

С 2020 года Минфин проводит пилотный проект, в рамках которого товары (по перечню), ввезенные в Казахстан, должны быть отслежены через ИС ЭСФ, к которой дополнительно были разработаны и подключены модуль "Сопроводительная накладная на товар" (СНТ) и модуль "Виртуальный склад" (ВС). Однако итоги проекта показали, что товар из стран ЕАЭС приходуется на Виртуальный склад через ручное оформление СНТ предпринимателем (бухгалтером) и требует дополнительное оформление формы 328.00, что влечет значительное удлинение бизнес-процессов.

"Данные инициативы органов госдоходов выходят за рамки Соглашения, что влечет дополнительную финансовую нагрузку не только на бизнес, но и на государство. На эти цели государством тратится около одного миллиарда тенге в год", - отметил Сулейменов.

Согласно выводам Счётного комитета, только в 2021 году в ИС "ЭСФ" внесено 76 изменений, из которых по 10 требовалась перенастройка бухгалтерских систем пользователей. Каждая модификация приносит убытки предпринимателям - нужны обновления, наём дополнительного штата (бухгалтера).

"Затраты бизнеса по реализации пилотного проекта СНТ с 2021 года и только в узком сегменте экономических отношений, связанных с реализацией подакцизных товаров, составили 170 миллиардов тенге. Бизнес в этом сегменте сможет быть рентабельным только при возмещении искусственно созданных затрат за счёт повышения цены на товары, что прямо влияет на инфляционные риски", - заявили в "Атамекене".

С начала 2021 года представители бизнеса и особенно представители розничных продаж выступают против внедрения СНТ и ВС.

"Однако министерство принципиально и целенаправленно внедряет данные меры несмотря на то, что они выходят за рамки целей и задач Соглашения, увеличивают финансовые затраты бизнеса и требуют привлечение дополнительных человеческих ресурсов", - отметили в палате.

Председатель Комитета МСБ президиума НПП "Атамекен" Берик Заиров также высказался о проблеме.

"Изначально СНТ, Виртуальный склад, маркировку вводили в Старом Казахстане, когда товар контрабандой заходил через границу, когда были обнальные компании, и все это "крышевали" неприкасаемые лица. В результате всю ответственность с гос. органов решили перенести на добросовестных предпринимателей. Но мы сейчас живем в Новом Казахстане и нужно усиливать работу гос. органов и убирать лишнюю нагрузку с бизнеса. Изначально предполагалось, что по всему товару на всех участках необходимо будет выписывать СНТ и вести Виртуальный склад", - сказал Заиров.

По его словам, согласно Налоговому кодексу именно ЭСФ является товаросопроводительным документом. Но из-за многочисленных технических проблем, расходов бизнеса, сейчас СНТ оформляют только при ввозе из стран ЕАЭС и по акцизам. В результате СНТ практически полностью дублирует электронные счета-фактуры.

Советом рекомендовано Министерству финансов отменить выписку СНТ и модуль "Виртуальный склад", признать электронную счет-фактуру сопроводительным документом национальной системы прослеживаемости, а также Генеральной прокуратуре провести оценку правил оформления сопроводительных накладных на товары и их документооборот на соответствие его Соглашению о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Материалы заседания Совета будут направлены в администрацию президента и правительство РК.