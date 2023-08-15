Минфин: Более 10,4 трлн тенге поступило в госбюджет с начала года
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За семь месяцев в государственный бюджет доходов поступило более 10,4 трлн. тенге. Об этом сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев на заседании правительства во вторник.
"В государственный бюджет доходов поступило более 10,4 трлн. тенге и план исполнен на 98,2%. В республиканский бюджет доходов поступило 6,8 трлн. тенге", - сказал глава минфин.
По информации Жамаубаева, доходы местных бюджетов исполнены на 118 % и составили 3,5 трлн. тенге. План перевыполнен на 542 млрд. тенге, из них по налогам – на 497 млрд. тенге. Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, республиканского – на 99,3%, местных бюджетов – на 98,8%.
Также отмечено, что за 7 месяцев 2023 года проведено 1 300 аудиторских мероприятий. Аудитом охвачено порядка 771 млрд. тенге бюджетных средств.
"По итогам проверок установлены финансовые нарушения на сумму порядка 137 млрд. тенге, из которых объектами госаудита устранены нарушения на 104 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - добавил он.
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