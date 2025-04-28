Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов на заседании Комитета в мажилисе представил доклад на тему реформирования розничного рынка электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz.

Он напомнил, что в 2004 году в целях повышения конкуренции на рынке и улучшения качества услуг было разделено снабжение и передача электрической энергии. Это позволило создать более 100 энергоснабжающих организаций (ЭСО), однако за последние два десятилетия рынок не стал значительно лучше.

По словам Есимханова, одна из главных проблем заключалась в существующем дисбалансе между регулируемыми и нерегулируемыми ЭСО. Энергетически емкие потребители, такие как юридические лица и бюджетные организации, стали переходить в нерегулируемые ЭСО, где условия были более выгодными.

В ответ на эти вызовы в 2024 году были внесены поправки в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики". Одним из основных пунктов было упразднение ЭСО с передачей их функций региональным электросетевым компаниям (РЭК). Меры по плавному переходу были приняты с 1 апреля 2024 года, когда были приостановлены лицензии для нерегулируемых ЭСО, а электроснабжение стало осуществляться только 34 регулируемыми ЭСО — гарантирующими поставщиками.

Процесс перехода функций от ЭСО в РЭК завершился в декабре 2024 года. В рамках реформы была также произведена передача финансовых обязательств и потребителей от ЭСО к энергопередающим компаниям. В результате слияния сотрудников энергоснабжающих и энергопередающих организаций удалось избежать социальной напряженности.

Кроме того, в целях формирования равных условий на рынке электроэнергии, в министерствах были внесены изменения в нормативно-правовые акты, которые регламентируют переход потребителей от гарантирующих поставщиков в РЭК и другие важные вопросы.

Вице-министр отметил, что важным шагом в среднесрочной перспективе является отказ от перекрестного субсидирования между группами потребителей. Это позволит создать более равные условия для всех потребителей и будет способствовать развитию экономики. Также планируется постепенная отмена адресной социальной помощи для энергоснабжающих организаций, что поможет снизить финансовую нагрузку на оптовых потребителей.

Есимханов подчеркнул, что благодаря совместным усилиям Министерства энергетики и других государственных органов реформа прошла успешно, и рынок электрической энергии продолжает функционировать без перебоев.