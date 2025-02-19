Минэнерго ведёт переговоры с Венгрией по поставкам казахстанской нефти
Подтверждена техническая возможность транспортировки.
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Министерство энергетики Казахстана продолжает развивать новые маршруты для транспортировки нефти, что способствует укреплению энергетической безопасности и повышению рентабельности экспортных операций. В рамках расширения энергетического сотрудничества с европейскими странами, казахстанская сторона активно работает над поставками нефти в Венгрию, передаёт BaigeNews.kz.
Подтверждена техническая возможность транспортировки нефти с казахстанской стороны, что создаёт основу для дальнейших шагов.
Переговоры по коммерческим условиям являются многоэтапным процессом, требующим тщательной проработки. Следующим этапом станет обсуждение ключевых условий между АО "КазМунайГаз" и венгерской компанией MOL Group, включая объёмы поставок, ценообразование и транзитные условия. Также рассматривается возможность проведения тестовых поставок нефти для оценки долгосрочных перспектив сотрудничества.
Точные сроки и условия постоянных поставок нефти будут определены по завершении переговоров и подписания документов, отметили в Минэнерго.
Напомним, 17 февраля в Астане министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев и министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили состояние и перспективы развития энергетического взаимодействия, включая вопросы поставок казахстанской нефти.
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