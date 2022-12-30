Лента новостей
- "2022-й стал одним из самых трудных и значимых за всю новейшую историю" - Госсоветник 15:07 38
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 14:57 72
- Оружие и патроны изъяли у жителя Кентау 14:47 121
- Как уберечь здоровье за новогодним столом: Минздрав выпустил памятку 14:25 139
- Половина казахстанцев поддерживает строительство АЭС - Акчулаков 14:21 144
- Что новый год готовит нам: прогноз астролога, нумеролога и таролога 14:14 198
- Минэнерго РК: дефицит электроэнергии в новогодние праздники компенсируют киловаттами из России 14:02 166
- "Это комплексная ошибка" — министр энергетики ответил на критику Токаева по Экибастузу 13:39 262
- Возможное участие "Росатома" в строительстве АЭС в Казахстане прокомментировал глава Минэнерго 13:34 206
- Самого большого снеговика слепили осужденные в Карагандинской области 13:26 348
- Триггеры, кринжи и словесные пощёчины. Обзор ярких цитат уходящего года 13:15 236
- Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 8% в 2023 году 13:03 233
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 12:46 982
- Камеры "Сергек" хотят установить на трассах РК 12:31 266
- Казахстанец стал чемпионом Азии среди школьников по молниеносным шахматам 12:19 290
- Цены на сжиженный газ не поменяются до конца июня 2023 года 12:19 240
- Суд признал незаконным расследование АЗРК по высоким тарифам "Яндекс.Такси" 12:00 404
- Насилие и домогательства на работе: Минтруда готовит поправки в закон 11:38 299
- Названы самые популярные имена для детей в Казахстане 11:20 383
- Что ждёт казахстанский рынок недвижимости в 2023 году — мнение эксперта 11:15 402
- Четвёртые сутки ищут пропавшего мужчину в Астане 11:11 420
- В Астане начался суд по делу олигарха Кайрата Боранбаева 10:47 481
- Мажилис назначил судей Конституционного суда РК 10:34 342
- Президент освободил от должности министра юстиции 10:09 496
- Замакима Павлодарской области Олег Круг подал в отставку 10:01 833
- Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле 09:44 339
- Сборная Казахстана по теннису стартовала на командном турнире United Cup 09:37 264
- Скончалась один из самых влиятельных модельеров 20 века Вивьен Вествуд, создавшая панк-моду 09:23 344
- Антикор вскрыл масштабную коррупционную сеть в грузовых вагонных перевозках "Қазтеміртранс" 09:14 426
- Казахстан повысит тариф на транспортировку российской нефти в Узбекистан с 1 февраля 08:52 332
- Врачи назвали точную причину смерти Пеле 08:26 5009
- Более 200 казахстанцев заразились COVID-19 за сутки 08:14 329
- ДУМК признало курение электронных сигарет харамом 07:42 524
- НИИ курортологии создали в Боровом 06:12 366
- Свыше 20 сёл переименуют в Акмолинской области 05:42 6342
- В аэропорт Астаны прилетел шестимиллионный пассажир 04:21 6073
- ЧС в Экибастузе: к дисциплинарной ответственности привлечён областной чиновник 03:26 397
- 16-летняя горнолыжница из России получила гражданство Казахстана 02:45 446
- Скончался легенда мирового футбола Пеле 01:14 671
- Портал eGov.kz может быть временно недоступен 00:48 381
- Житель Карабулака выиграл более 6 млн тенге на финале года "Что?Где?Когда?" 00:12 1472
- Обнародовано видео задержания в Украине мошенников, которые звонили казахстанцам 29.12.2022 556
- Попытка ограбления возле обменника попала на видео в Астане 29.12.2022 745
- Назначен аким Павлодара 29.12.2022 619
- Закон по вопросам транспорта подписал президент РК 29.12.2022 511
- Вторые сутки ищут пропавшего мальчика в Актобе 29.12.2022 749
- Президент подписал поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РК 29.12.2022 514
- Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют в первые дни января 29.12.2022 668
- Олжас Сулейменов, Асанали Ашимов и Самал Еслямова получили госстипендии в Казахстане 29.12.2022 1943
- "Построение справедливого Казахстана". Главные поручения Токаева в 2022 году 29.12.2022 543
- "Вспоминаю всё, как страшный сон" - разговор с врачами о январских событиях 29.12.2022 730
- Спецоперация: киберполицейскими Казахстана и Украины ликвидирован сall-центр мошенников 29.12.2022 614
- Нужно всячески помогать бизнесу запускать новые совместные проекты - Смаилов о сотрудничестве с Узбекистаном 29.12.2022 459
- Вымогал 1,6 миллиона тенге: жителя Мангистауской области задержали 29.12.2022 479
- Пьяный мужчина поджёг автомобиль своей знакомой 29.12.2022 533
- Как будут ходить автобусы в Астане 1-3 января 29.12.2022 3950
- Они чувствуют себя ответственными за светлое будущее своей страны - докфильм вышел на El.kz 29.12.2022 473
- Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру 29.12.2022 476
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1029
- Токаев сменил командующих Силами воздушной и противовоздушной обороны Казахстана 29.12.2022 935
- Подростка с ружьем задержали полицейские Павлодара 29.12.2022 661
- 15 суток ареста грозит водителям за выезд на закрытые из-за непогоды трассы в Казахстане 29.12.2022 500
- Услуги детских центров развития заметно подорожали в Казахстане 29.12.2022 462
- В деле Сатыбалды расследуют новые эпизоды 29.12.2022 4172
- Глава государства принял председателя Конституционного суда 29.12.2022 444
- Посол РК во Франции Гульсара Арыстанкулова назначена на новую должность 29.12.2022 1018
- Чиновников будут штрафовать и увольнять за разницу между доходами и расходами 29.12.2022 866
- Арестована руководитель отдела образования в СКО 29.12.2022 654
- Зарплаты военнослужащих в 2023 году увеличат на 60 процентов 29.12.2022 4966
- Возраст молодежи, безопасность и порядок - парламент принял 79 законов в 2022 году 29.12.2022 476
- Президент рассказал о задачах правительства и Нацбанка в предстоящем году 29.12.2022 557
- Токаев анонсировал кадровые изменения в правительстве в начале 2023 года 29.12.2022 765
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 550
- Артур Ластаев назначен Уполномоченным по правам человека 29.12.2022 480
- Совет доноров создан при фонде "Қазақстан халқына" 29.12.2022 427
- Как будут работать ЦОНы в праздничные дни 29.12.2022 639
- Какие квартиры чаще всего искали в Казахстане в 2022 году, рассказали аналитики 29.12.2022 645
- "Мы несём ответственность" - в Минобороны прокомментировали инциденты с гибелью военнослужащих 29.12.2022 417
- Единый платеж с заработной платы работников: кто будет платить и для чего он нужен 29.12.2022 537
- Сенат принял законопроект о банкротстве физических лиц 29.12.2022 596
Минэнерго РК: дефицит электроэнергии в новогодние праздники компенсируют киловаттами из России
В Минэнерго рассказали, как подготовились к работе в праздничные дни. Глава ведомства Болат Акчулаков ответил на вопрос журналистов, испытывает ли энергосистема страны перегрузки, когда по вечерам включаются гирлянды, ёлки и праздничное освещение, передаёт BaigeNews.kz.
"Помимо новогодних праздников система Казахстана испытывает дефицит, который сейчас перетоками закрывается из России, в часы утреннего и вечернего максимума потребления, оно и без этого сегодня большое. А если учитывать, когда бывают длинные праздники и выходные, потребление вырастает. Как рекомендация – быть аккуратными с электроприборами. Во-вторых, какое-то разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать какие-то электрические приборы, наверное, лучше их отключить. Тем не менее, система пока может и покрывает то, что потребители в часы максимума потребляют, к сожалению, пока за счёт перетоков (из России - прим. ред.)", — сказал министр.
-
Trend news
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 12:46 937
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1027
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 546
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3025
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 5392
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 32925
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 38642
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 1319
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1123
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1120
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 952
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 779
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2039
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 1438
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 105562
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 43179
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 61357
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1315
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 12749
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 6720
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 1515
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 1868
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 45847
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25047
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2074
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2160
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20045
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 1767
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 7656
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 46956
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 16693
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3179
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5316
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 2875
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4000
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5266
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8056
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 3663
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46013
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3014
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 3845
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 9898
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 69715
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 13319
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 6320
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 15949
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 19941
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 5816
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 3369
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37061
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 3792
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 4647
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 48911
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 8980
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13284
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5135
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 56432
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4300
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 22736
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11263
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 5718
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 4340
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 6898
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 5912
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 4696
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 4588
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 7427
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 5056
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 39040
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 23096
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 11389
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 8542
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 5505
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 31864
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 47380
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 5584
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 20840
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 8308
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 13112
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 7528
-
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 14:57 53
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 614
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 827
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 1435
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3171
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3211
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3208
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 1595
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 1510
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 1668
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 1427
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 1563
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 1947
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 2623
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 2403
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 2911
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 2783
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 2683
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 3752
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 3624
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 3988
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 4462
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 4409
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 4630
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 4494
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 4639
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5300
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 5413
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 5558
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 5685
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5329
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 5815
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 5521
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 5637
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 5626
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 5785
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6100
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 5803
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6023
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6161
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6174
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 6370
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 6844
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7129
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 6928
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7346
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7001
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7041
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7054
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 6908
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7346
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 7629
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7271
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 25613
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 7722
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 7452
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 7464
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 12637
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8279
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17166
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15155
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15208
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 15937
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 14653
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19217
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 15813
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17338
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18459
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 17897
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15387
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 15909
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35126
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17005
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20073
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16005
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17202
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 17777
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 19270
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 17200
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 19232