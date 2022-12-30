Минэнерго РК: дефицит электроэнергии в новогодние праздники компенсируют киловаттами из России

В Минэнерго рассказали, как подготовились к работе в праздничные дни. Глава ведомства Болат Акчулаков ответил на вопрос журналистов, испытывает ли энергосистема страны перегрузки, когда по вечерам включаются гирлянды, ёлки и праздничное освещение, передаёт BaigeNews.kz.

"Помимо новогодних праздников система Казахстана испытывает дефицит, который сейчас перетоками закрывается из России, в часы утреннего и вечернего максимума потребления, оно и без этого сегодня большое. А если учитывать, когда бывают длинные праздники и выходные, потребление вырастает. Как рекомендация – быть аккуратными с электроприборами. Во-вторых, какое-то разумное потребление должно быть. Если нет необходимости держать какие-то электрические приборы, наверное, лучше их отключить. Тем не менее, система пока может и покрывает то, что потребители в часы максимума потребляют, к сожалению, пока за счёт перетоков (из России - прим. ред.)", — сказал министр.