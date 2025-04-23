На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития газовой отрасли. Министр энергетики Ерлан Аккенженов доложил об основных показателях, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Минэнерго, добыча газа по итогам 2024 года составила 59 млрд м3, План добычи на 2025 год составляет 62,8 млрд м3. Добыча газа за I квартал 2025 года составила 17,2 млрд м3.

Основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.

"Объем производства товарного газа за 2024 год составил 28,7 млрд м3. План производства на 2025 год составляет 29,4 млрд м3. За I квартал 2025 года произведено 7,3 млрд м3", — отметил Ерлан Аккенженов.

Он добавил, что на потребности внутреннего рынка в 2024 году было поставлено 21,2 млрд м3. Прогнозный объем потребления на 2025 год составляет порядка 21,3 млрд м3.

За 2024 год объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,7 млн тонн. План на 2025 год составляет 1,7 млн тонн и по итогам I квартала 2025 года произведено порядка 0,5 млн тонн или 107,7% в сравнении с 2024 годом.