Минэнерго озвучило цены на сжиженный газ в Казахстане на ближайшее время

Министр энергетики Алибек Жамауов в кулуарах Мажилиса ответил на вопросы журналистов касательно дальнейших планов Минэнерго по сжиженному газу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На вопрос, будут ли казахстанцы и дальше испытывать колебания цен на газ, Алибек Жамауов ответил, что сейчас Министерство в ручном режиме контролирует оборот сжиженного нефтяного газа.

"Пока в прошлом году и в этом году резкого дефицита мы не наблюдали. Я думаю, ещё год мы в таком же режиме продержимся, а с 2026 года появятся большие объемы с месторождения Кашаган. Я думаю, мы дефициты закроем", - сказал вице-министр.

При этом он отметил, что продолжится поэтапное повышение цен.

"В этом году мы поднимали на 5-8 тенге, на следующий год также планируем до 10 тенге поднять. Цена будет зависеть от региона: в каждом регионе разные цены. В Алматы - 75, будет 85", - уточнил Жамауов.

Он отметил, что автолюбители, которые сегодня активно переходят на автогаз, со временем, когда цена будет выравниваться с бензином, должны будут понять и перестать переходить на сжиженный нефтяной газ.

"Мы будем стараться сравнять цены на сжиженный нефтяной газ с ценами на бензин. Потому что традиционным топливом у нас всегда считались бензин и дизтопливо. Сжиженный нефтяной газ в целом должен использоваться для нефтегазохимии, а не как моторное толиво. Люди сейчас отказываются от сжиженного нефтяного газа и переходят на товарный газ", - сказал вице-министр энергетики.

При этом отмечено, что повышение цен не коснется газа, которым отапливаются дома и ездит общественный транспорт.