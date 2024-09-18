Минэнерго озвучило цены на сжиженный газ в Казахстане на ближайшее время
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министр энергетики Алибек Жамауов в кулуарах Мажилиса ответил на вопросы журналистов касательно дальнейших планов Минэнерго по сжиженному газу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На вопрос, будут ли казахстанцы и дальше испытывать колебания цен на газ, Алибек Жамауов ответил, что сейчас Министерство в ручном режиме контролирует оборот сжиженного нефтяного газа.
"Пока в прошлом году и в этом году резкого дефицита мы не наблюдали. Я думаю, ещё год мы в таком же режиме продержимся, а с 2026 года появятся большие объемы с месторождения Кашаган. Я думаю, мы дефициты закроем", - сказал вице-министр.
При этом он отметил, что продолжится поэтапное повышение цен.
"В этом году мы поднимали на 5-8 тенге, на следующий год также планируем до 10 тенге поднять. Цена будет зависеть от региона: в каждом регионе разные цены. В Алматы - 75, будет 85", - уточнил Жамауов.
Он отметил, что автолюбители, которые сегодня активно переходят на автогаз, со временем, когда цена будет выравниваться с бензином, должны будут понять и перестать переходить на сжиженный нефтяной газ.
"Мы будем стараться сравнять цены на сжиженный нефтяной газ с ценами на бензин. Потому что традиционным топливом у нас всегда считались бензин и дизтопливо. Сжиженный нефтяной газ в целом должен использоваться для нефтегазохимии, а не как моторное толиво. Люди сейчас отказываются от сжиженного нефтяного газа и переходят на товарный газ", - сказал вице-министр энергетики.
При этом отмечено, что повышение цен не коснется газа, которым отапливаются дома и ездит общественный транспорт.
"Сейчас многие жилые дома в Астане отапливаются жирным и литийным газом. Теперь в рамках газификации страны эти все дома перейдут на товарный газ. Автобусы у нас в основном ездят на комплимированном сжиженном газе", - пояснил вице-министр.
Самое читаемое
- Директор компании похитил более 990 млн тенге в Астане
- За двойное гражданство оштрафовали жительницу ЗКО
- К чему может привести отказ Казахстана от атомной энергии рассказал турецкий профессор
- Жуткое смертельное ДТП произошло в Костанайской области
- Некому работать на полях – рисоводы Казахстана бьют тревогу из-за дефицита кадров