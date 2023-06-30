Минэнерго опубликовал новые цены на газ, которые будут действовать с 1 июля

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Министр энергетики подписал приказ, определяющий предельные цены на сжиженный нефтяной газ на год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Online.zakon.kz.

Согласно приказу, с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года сжиженный газ будет стоить не дороже 40 320 тенге за тонну без налога на добавочную стоимость.

Ранее, с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года цена составляла 33 600 тенге за тонну.

Ранее предельные цены на газ одобрил сенат.