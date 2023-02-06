Минэнерго и КМГ подписали первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов

Фото: пресс-службы КМГ

"КазМунайГаз" получил право на недропользование на участке недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Реализация проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 миллионов долларов США, привлечение прямых инвестиций в сумме более шести миллиардов долларов США и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка двух тысяч новых рабочих мест", — отметили в пресс-службе.

В качестве стратегического партнёра национальной компании в области углеводородов выбрана одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, компания "Лукойл".