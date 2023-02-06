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  • Минэнерго и КМГ подписали первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов
пресс-службы КМГ Сегодня, 11:24
174
Сегодня, 11:24
174
Фото: пресс-службы КМГ

Минэнерго и КМГ подписали первый улучшенный модельный контракт на добычу углеводородов

"КазМунайГаз" получил право на недропользование на участке недр "Каламкас море, Хазар, Ауэзов", расположенный в казахстанском секторе Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Реализация проекта предполагает уплату подписного бонуса в размере 32 миллионов долларов США, привлечение прямых инвестиций в сумме более шести миллиардов долларов США и создание на первоначальном этапе обустройства проекта порядка двух тысяч новых рабочих мест", — отметили в пресс-службе.

В качестве стратегического партнёра национальной компании в области углеводородов выбрана одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, компания "Лукойл".

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#минэнерго #КМГ #недропользование
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:24
174
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