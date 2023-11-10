Минэнерго будет постепенно поднимать цены на газ

Министерство энергетики будет постепенно подтягивать цены на сжиженный газ к цене бензина, передает BaigeNews.kz.

Это следует из текста проекта приказа "О внесении изменений в приказ министра энергетики РК от 15 декабря 2014 года № 209 "Об утверждении Правил определения предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК и предельных цен сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж". Текст приказа размещен на сайте "Открытые НПА".

Согласно документу министерство энергетики может увеличивать предельные розничные цены на сжиженные нефтяной газ каждые шесть месяцев с шагом 12%. Таким образом, за год цена на сжиженный газ будет расти больше на 25%.

Также в документе установлен порог цены на автогаз - 70% от средней цены бензина марки Аи-92.