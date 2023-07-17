Минэкологии проверит состояние солёного озера в Коряковке

Фото: astanatv.kz

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова сообщила на своей странице в Instagram, что специальная комиссия проверит состояние солёного озера в селе Коряковка Павлодарского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lifepvl.kz.

"Проведет исследования озера Коряковка - это второе знаменитое розовое озеро в Казахстане. Результаты работы комиссии будут размещены на сайте министерства экологии и природных ресурсов РК", - написала министр.

Она уточнила, что комиссия в составе экспертов Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР, управления природных ресурсов и регулирования природопользования Павлодарской области, экологов и общественников выедет на озеро уже во вторник, 18 июля.

Ранее в социальных сетях появилось видео с высыхающим озером. По словам общественников, всему виной промышленная добыча соли. Чтобы достать ее со дна водоема, неизвестные используют насосы, откачивая воду и уничтожая уникальное розовое озеро.