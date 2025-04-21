В социальных сетях распространилось тревожное видео, на котором в кузове КамАЗа грудой лежат мертвые сайгаки. Кадры вызвали широкий общественный резонанс — пользователи потребовали разъяснений от Министерства экологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Слабонервным лучше не смотреть. Надеемся, что министр экологии Ерлан Нуралиевич даст вразумительный ответ на вопрос, что происходит на этой видеозаписи", — говорится в публикации, сопровождающей видео.

В ответ на запросы министерство пояснило, что видео действительно отражает результаты массовой гибели сайгаков в зимний период, которая произошла в Улытауской, Карагандинской, Кызылординской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Причиной массовой гибели, как сообщили в ведомстве, стала естественная смертность, вызванная суровыми погодными условиями.

"Сайгак — степное животное с короткой продолжительностью жизни. В суровые зимы, особенно после засушливого лета, естественная смертность может достигать до 40–50% популяции, особенно среди взрослых самцов", — прокомментировал заведующий лабораторией териологии Института зоологии А. Грачев.

С начала года, по данным Минэкологии, утилизировано более 5,2 тысячи туш сайгаков. Работы проводятся согласно утвержденным алгоритмам совместно с акиматами, ветеринарными службами, полицией и МЧС. В утилизации задействовано более 150 человек и 51 единица техники.

В министерстве подчеркнули, что ситуация находится под контролем, и все действия проводятся строго в рамках ветеринарного законодательства.

Также напомнили, что общая численность популяции сайгаков в Казахстане на сегодняшний день превышает 4,1 млн особей, что в несколько раз выше показателей советского периода.

9 апреля сообщалось, что 30 сайгаков утонули в ЗКО.

В марте мы писали об уничтожении14 тысяч туш сайгаков в области Улытау.