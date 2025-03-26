Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев прокомментировал передачу часть территории Иле-Алатауского национального парка на баланс государственного регионального природного парка "Медеу", который входит в структуру городского акимата, передает BaigeNews.kz.

На данный момент Нацпарк находится в ведении министерства экологии.

"В таком масштабе, в котором они предлагают, мы конечно против. Парк делится на зоны, есть зона заповедная зона, это святая святых, где вообще бросить мусор нельзя. Есть зона стабилизации, есть зона, где можно что-то делать. Мы сейчас смотрим в соответствии с законодательной базы. Пока мы на стадии рассмотрения", - сказал министр на брифинге в правительстве.

По его словам, общественные слушания, которые должны состояться это весной, планируют завершить к маю 2025 года.

Он также добавил, что согласно инвестпроекту, часть объектов Иле-Алатауского нацпарка находятся на территории парка "Медеу", но это совсем небольшая территория, по словам министра.

Министр считает, что акимату нужно разобраться с другим национальным парком – "Медеу", который находится на балансе акимата.