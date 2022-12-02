Лента новостей
- Стали известны пороговые баллы на ЕНТ по некоторым предметам 18:29 2
- Дархан Кыдырали: Главная идея инициативы Главы государства – внедрение принципа Equality 18:10 115
- Более 338 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг 18:08 76
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 17:48 341
- Лифт сорвался на стройке в Алматы, погиб человек 17:42 297
- Казахстанские авиакомпании оштрафовали на 24,5 миллиона тенге 17:34 148
- Коллекционные монеты FIFA WORLD CUP QATAR 2022 выпустил Нацбанк 17:29 182
- Минэкологии: Износ канализационно-очистных сооружений в Павлодарской области - 85 процентов 17:11 214
- Жителей Экибастуза разместили в Доме отдыха "Энергетик". Но не всех 16:57 305
- Не соответствует имени великого учёного - проспект Аль-Фараби хотят перенести в Астане 16:09 325
- Гранты и именные стипендии заработали школьники-призёры президентской олимпиады в РК 15:37 334
- На 21% выросла выработка электроэнергии объектами ВИЭ в Казахстане 15:02 338
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 14:46 480
- Airbus выплатит штраф в 16 млн евро за взятки чиновникам в Казахстане и Ливии 13:58 483
- На 80% снизился импорт гречки в Казахстан с начала года 13:10 366
- Свыше 14 тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов насчитали в Алматы 12:37 344
- ЦИК напомнила СМИ о правилах публикации агитационных материалов кандидатов в депутаты в сенат 12:36 349
- Назначены акимы ряда областей в Казахстане 12:33 947
- Арсенал оружия изъяли у скотокрадов в Жамбылской области 11:59 461
- Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области 11:31 501
- Уголь внесут в список существенно важных товаров в Казахстане 11:27 734
- Аренда жилья за неделю снизилась в 11 городах Казахстана — аналитика 11:27 534
- "С дипломом в село": в Мангистау в 2021-2022 учебном году трудоустроено более 100 молодых специалистов 10:53 396
- Испытание на прочность: в Казахстане создадут полигон для проверки автомобилей 10:46 396
- Частные судебные исполнители похитили у казахстанцев более миллиарда тенге — Генпрокуратура 10:04 700
- Алматы вошёл в топ-10 самых дешёвых городов мира 09:40 1996
- 162 человека заразились коронавирусом в Казахстане за сутки — Минздрав 08:37 608
- Казахстанские триумфаторы сурдлимпийских игр в Бразилии не могут получить положенные поощрения 08:26 683
- Два элемента казахского культурного наследия включены в список ЮНЕСКО 07:41 601
- Бухгалтер детсада похитила 17 миллионов тенге и вложила их в финпирамиду 06:39 731
- Telegram намерен запустить площадку для торговли цифровыми валютами 05:16 440
- В российский прокат выходит казахстанско-татарстанский фильм "Тарлан" 04:46 663
- "Температурные качели" в Казахстане прогнозируют синоптики в декабре 02:29 726
- Приговор вынесен погибшему участнику январских событий 01:11 2012
- Экс-сотрудники ликвидированного нацхолдинга "Зерде" обратились в суд 00:02 697
- Названа предварительная причина коммунальной аварии в Экибастузе 01.12.2022 972
- Крупная авария на водопроводе произошла в Петропавловске 01.12.2022 645
- Собственников ТЭЦ в Казахстане проверят на предмет вывода капитала 01.12.2022 726
- "Барыс" возглавил рейтинг хозяев самых результативных матчей в истории КХЛ 01.12.2022 598
- Архимед Мухамбетов попрощался с костанайцами 01.12.2022 1853
- Казахстанец завоевал серебро на турнире по пара плаванию в Каире 01.12.2022 583
- Снятый с должности аким Скаков извинился перед экибастузцами 01.12.2022 1320
- Волонтёры в Экибастузе возмутились фейковой информацией о своей "показушной" работе 01.12.2022 1856
- Стала известна улица, которой хотят присвоить имя погибшего пожарного Аскара Забикулина 01.12.2022 1241
- Новогодняя ярмарка пройдёт в Астане 01.12.2022 1379
- Более полумиллиарда тенге могут выделить на новогоднее оформление Алматы 01.12.2022 761
- "Наш организм к ним не готов" — врач-нарколог о вреде синтетических наркотиков 01.12.2022 578
- Казахстанцы завоевали две медали на турнире по таеквондо в Париже 01.12.2022 631
- В "Казахмысе" назначен новый председатель правления 01.12.2022 940
- Токаев подписал законы о республиканском бюджете и займе у МБРР 01.12.2022 721
- Подписан закон о трансфертах между республиканским и областными бюджетами 01.12.2022 938
- Кому из акимов удалось сохранить свои должности 01.12.2022 5518
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 603
- В каком из регионов Казахстана самая высокая инфляция 01.12.2022 569
- День борьбы со СПИДом: какая ситуация с заболеваемостью в Астане 01.12.2022 628
- В Алматы нашли тайник с похищенным оружием в ходе январских событий 01.12.2022 1061
- Сенатор призвал выделить деньги не реконструкцию очистных сооружений в Конаеве 01.12.2022 574
- Чем известен врио акима Павлодарской области Олег Крук 01.12.2022 2404
- 800 тысяч отдал аферистке житель Шымкента за должность физрука в школе 01.12.2022 847
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1338
- Президент назначил ряд областных акимов 01.12.2022 8891
- Инвесторам, строящим студенческие общежития, предоставят льготы 01.12.2022 757
- Акимат Шымкента хотел продать градообразующие коммунальные предприятия 01.12.2022 873
- Культурный отдых стал дороже для казахстанцев 01.12.2022 481
- Безработной молодёжи стало меньше почти на 7% в Казахстане 01.12.2022 574
- За пять дней в Экибастузе не зарегистрировано квартирных краж - полиция 01.12.2022 591
- Академическая свобода: как новый концепт изменит колледжи страны, рассказал глава Минпросвещения 01.12.2022 741
- Крук о ситуации в Экибастузе: нужно нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки 01.12.2022 854
- В ДП прокомментировали скопление полицейских авто в Экибастузе 01.12.2022 1793
- Почему не работал интернет в день незаконного митинга в Астане, объяснил Мусин 01.12.2022 1236
- Самостоятельный слив систем отопления усугубляет ситуацию - врио Крук о ситуации в Экибастузе 01.12.2022 931
- Северо-Казахстанскую область возглавил бывший вице-министр МСХ Айдарбек Сапаров 01.12.2022 987
- Под Таразом нашли останки пропавшего при взрыве солдата 01.12.2022 4963
- Токаев освободил от должности акима Павлодарской области 01.12.2022 1664
- Токаев переназначил акимов Шымкента и Атырауской области 01.12.2022 549
- В Казахстане заявили о распространении сверхзаразного омикрон-штамма "цербер" 01.12.2022 2364
- Бейбит Исабаев сохранил пост акима области Жетісу 01.12.2022 600
- В Жамбылской области разоблачили ОПГ наркоторговцев 01.12.2022 1052
- Казахстан и Франция обменяются опытом по борьбе с коррупцией 01.12.2022 549
- Коронавирусом за сутки заразились 167 казахстанцев — Минздрав 01.12.2022 556
Минэкологии: Износ канализационно-очистных сооружений в Павлодарской области - 85 процентов
Министр экологии Сериккали Брекешев провёл встречу с жителями Павлодарской области и рассказал о мерах по улучшению экоситуации в регионе, передаёт BaigeNews.kz.
В области расположены крупные промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургии и нефтехимии.
Министр отметил, что основные экологические проблемы области - это загрязнение воздуха промышленными предприятиями, несовершенная система управления отходами и устаревшие канализационно-очистные сооружения, либо их отсутствие.
Результаты экомониторинга показали уровень загрязнения атмосферного воздуха в Павлодаре как повышенный, а в городах Экибастуз и Аксу – низкий.
Глава ведомства проинформировал о мероприятиях, которые проводят для улучшения экологической ситуации, в рамках национального проекта "Жасыл Казахстан" и региональных Дорожных карт.
В течение пяти лет на природоохранные мероприятия инвестировано 73 миллиарда тенге, при плане 61 миллиард.
АО "Алюминий Казахстана" в 2020-2021 годах реконструировало два фильтра, что позволило снизить выбросы пыли на 2,5 тысячи тонн в год.
На Павлодарской ТЭЦ запланирована поэтапная реконструкция всех золоулавливающих установок с приведением остаточной запылённости до уровня европейских нормативов.
На Аксуском заводе ферросплавов проведена замена семи рукавов на газоочистках печей, произошло снижение выбросов на 300 тонн в год.
Многие крупные промышленные предприятия области внедряют автоматизированные системы мониторинга атмосферного воздуха, а их показатели транслируются в Павлодаре и Экибастузе на уличных LED-экранах, информируя население об экоситуации.
"Предприятия региона приступают к внедрению наилучших доступных технологий. Компания ЕRG получила комплексные экологические разрешения (КЭР) до 2030 года, с переходом к наилучшим доступным технологиям с ориентировочными затратами в объёме 126,4 миллиарда тенге", - сказал Брекешев.
Министр отметил рост количества несанкционированных свалок в регионе. С помощью космомониторинга выявлено 165 свалок, из них, по данным акимата, утилизированы 93 процента. Акимату рекомендовано усилить работу и утвердить программу по управлению коммунальными отходами.
Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. Из 321 объектов размещения ТБО всего лишь пять или 1,6 процента соответствуют экологическим и санитарным требованиям.
Глава ведомства особо отметил, что опасения вызывает состояние канализационно-очистных сооружений (КОС) в Павлодаре, Аксу и Экибастузе, их износ составляет порядка 85 процентов.
"Акимату необходимо принять соответствующие меры по модернизации и реконструкции КОС. Необходимо рассмотреть вопрос финансирования за счёт средств, поступающих от экологических платежей", - сказал министр, обращаясь к представителям акимата региона.
Беспокойство местных жителей вызывает также загрязнение ртутью реки Иртыш от накопителя Былкылдак. Акиматом начато строительство противофильтрационной завесы, его планируют завершить до конца следующего года. Полная реабилитация очагов ртутного загрязнения требует значительных финансовых затрат. Поэтому планируется снижение рисков за счёт изоляции основных очагов загрязнения ртути. Акиматом разрабатываются соответствующие ТЭО.
Местные жители также проинформированы о мерах по развитию лесного и рыбного хозяйства.
-
Trend news
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 17:48 341
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 14:46 480
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1338
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 41536
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 5578
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 9965
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 1898
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 52364
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1306
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19307
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8107
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2278
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1341
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 3856
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 2787
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 1759
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 1649
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4437
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2083
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 35648
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20022
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8403
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5401
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2594
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28010
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 43464
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2586
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 17699
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5282
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 9996
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4534
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 3638
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3587
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10549
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 42840
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3473
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3033
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 12769
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 3882
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20379
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5370
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4330
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 5616
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 9801
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8008
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 3909
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 11658
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3494
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3587
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4442
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36218
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4370
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 5697
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4194
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5281
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5455
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46337
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 3892
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60450
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16189
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 19910
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 4951
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 4883
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 5903
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6098
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7423
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15315
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 8648
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91401
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7438
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 6967
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 15887
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9130
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 5834
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 6229
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 35995
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 7049
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 8097
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 15188
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 14396
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 603
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1012
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1489
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1534
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 1704
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1569
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 1753
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2368
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2496
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 2623
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 2757
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2466
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 2867
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2586
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 2759
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 2730
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 2872
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3063
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 2896
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3081
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3268
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3264
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3476
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 3969
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4304
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 3969
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4179
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4093
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4171
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4169
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4011
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4469
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 4706
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4407
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 22678
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 4749
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4600
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4568
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 9665
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5337
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15182
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13317
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13321
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13978
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12840
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17245
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14003
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15435
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16379
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16073
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13604
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14043
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32150
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15086
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 17826
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14140
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15343
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15972
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17326
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15396
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17397
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16930
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18159
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17993
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34646
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18480
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19479
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19078
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19937
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19928
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29491
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19391
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26728
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37514
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21176
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 28714
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26090
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27696
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23753
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25416