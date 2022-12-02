Минэкологии: Износ канализационно-очистных сооружений в Павлодарской области - 85 процентов

Фото: Есенжол Исабек

Министр экологии Сериккали Брекешев провёл встречу с жителями Павлодарской области и рассказал о мерах по улучшению экоситуации в регионе, передаёт BaigeNews.kz.

В области расположены крупные промышленные предприятия топливно-энергетического комплекса, металлургии и нефтехимии.

Министр отметил, что основные экологические проблемы области - это загрязнение воздуха промышленными предприятиями, несовершенная система управления отходами и устаревшие канализационно-очистные сооружения, либо их отсутствие.

Результаты экомониторинга показали уровень загрязнения атмосферного воздуха в Павлодаре как повышенный, а в городах Экибастуз и Аксу – низкий.

Глава ведомства проинформировал о мероприятиях, которые проводят для улучшения экологической ситуации, в рамках национального проекта "Жасыл Казахстан" и региональных Дорожных карт.

В течение пяти лет на природоохранные мероприятия инвестировано 73 миллиарда тенге, при плане 61 миллиард.

АО "Алюминий Казахстана" в 2020-2021 годах реконструировало два фильтра, что позволило снизить выбросы пыли на 2,5 тысячи тонн в год.

На Павлодарской ТЭЦ запланирована поэтапная реконструкция всех золоулавливающих установок с приведением остаточной запылённости до уровня европейских нормативов.

На Аксуском заводе ферросплавов проведена замена семи рукавов на газоочистках печей, произошло снижение выбросов на 300 тонн в год.

Многие крупные промышленные предприятия области внедряют автоматизированные системы мониторинга атмосферного воздуха, а их показатели транслируются в Павлодаре и Экибастузе на уличных LED-экранах, информируя население об экоситуации.

"Предприятия региона приступают к внедрению наилучших доступных технологий. Компания ЕRG получила комплексные экологические разрешения (КЭР) до 2030 года, с переходом к наилучшим доступным технологиям с ориентировочными затратами в объёме 126,4 миллиарда тенге", - сказал Брекешев.

Министр отметил рост количества несанкционированных свалок в регионе. С помощью космомониторинга выявлено 165 свалок, из них, по данным акимата, утилизированы 93 процента. Акимату рекомендовано усилить работу и утвердить программу по управлению коммунальными отходами.

Одной из причин образования свалок является отсутствие узаконенных полигонов ТБО. Из 321 объектов размещения ТБО всего лишь пять или 1,6 процента соответствуют экологическим и санитарным требованиям.

Глава ведомства особо отметил, что опасения вызывает состояние канализационно-очистных сооружений (КОС) в Павлодаре, Аксу и Экибастузе, их износ составляет порядка 85 процентов.

"Акимату необходимо принять соответствующие меры по модернизации и реконструкции КОС. Необходимо рассмотреть вопрос финансирования за счёт средств, поступающих от экологических платежей", - сказал министр, обращаясь к представителям акимата региона.

Беспокойство местных жителей вызывает также загрязнение ртутью реки Иртыш от накопителя Былкылдак. Акиматом начато строительство противофильтрационной завесы, его планируют завершить до конца следующего года. Полная реабилитация очагов ртутного загрязнения требует значительных финансовых затрат. Поэтому планируется снижение рисков за счёт изоляции основных очагов загрязнения ртути. Акиматом разрабатываются соответствующие ТЭО.

Местные жители также проинформированы о мерах по развитию лесного и рыбного хозяйства.



