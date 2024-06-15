Minecraft против наркотиков: креативный видеоролик запустили в Алматы

Социальный ролик в формате популярной игры Minecraft запустила полиция Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Занимаясь профилактикой наркопреступлений, полицейские решили уделить внимание влиянию на молодёжь социальных роликов, сюжетов, репортажей, зарисовок, которые в последующем транслируются на телевидении, размещаются на лентах интернет-порталов, на официальных аккаунтах департамента полиции, а также вирусятся в социальных сетях.