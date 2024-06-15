Minecraft против наркотиков: креативный видеоролик запустили в Алматы
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Социальный ролик в формате популярной игры Minecraft запустила полиция Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Занимаясь профилактикой наркопреступлений, полицейские решили уделить внимание влиянию на молодёжь социальных роликов, сюжетов, репортажей, зарисовок, которые в последующем транслируются на телевидении, размещаются на лентах интернет-порталов, на официальных аккаунтах департамента полиции, а также вирусятся в социальных сетях.
"В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков дала старт антинаркотическому месячнику. Под эгидой указанного месячника презентован социальный ролик, предназначенный для аудитории 10+. Он изготовлен в формате популярной детской игры “Minecraft”, чтобы основной посыл был доступен подросткам", — рассказали в полиции.
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