Мимо финалов: результаты казахстанцев в десятый день Олимпиады

Итоги десятого соревновательного дня на Олимпиаде подвели в Минтуризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

Лёгкая атлетика

Ольга Сафронова не смогла выйти в полуфинал в беге на 200 метров. Спортсменка на утешительном этапе финишировала шестой в своей группе. Дистанцию она преодолела за 23.7 секунды.

Стендовая стрельба

Асем Орынбай и Эдуард Ещенко, выступавшие в смешанной команде в программе скит, заняли 12-е место, набрав в отборочном раунде 140 очков.

Греко-римская борьба

Борец Алимхан Сыздыков (130 килограммов) уступил в четвертьфинале бронзовому призёру Олимпиады в Рио Салеху Шариати (Азербайджан). Шариати выиграл схватку со счётом 4:0.

Айдос Султангали (60 килограммов) в первой схватке уступил двукратному чемпиону мира Жоламану Шаршенбекову (Кыргызстан). Бой закончился победой соперника со счётом 6:3.

После десятого дня Олимпиады в Париже в копилке сборной Казахстана 1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые медали.