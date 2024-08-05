Мимо финалов: результаты казахстанцев в десятый день Олимпиады
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Итоги десятого соревновательного дня на Олимпиаде подвели в Минтуризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.
Лёгкая атлетика
Ольга Сафронова не смогла выйти в полуфинал в беге на 200 метров. Спортсменка на утешительном этапе финишировала шестой в своей группе. Дистанцию она преодолела за 23.7 секунды.
Стендовая стрельба
Асем Орынбай и Эдуард Ещенко, выступавшие в смешанной команде в программе скит, заняли 12-е место, набрав в отборочном раунде 140 очков.
Греко-римская борьба
Борец Алимхан Сыздыков (130 килограммов) уступил в четвертьфинале бронзовому призёру Олимпиады в Рио Салеху Шариати (Азербайджан). Шариати выиграл схватку со счётом 4:0.
Айдос Султангали (60 килограммов) в первой схватке уступил двукратному чемпиону мира Жоламану Шаршенбекову (Кыргызстан). Бой закончился победой соперника со счётом 6:3.
После десятого дня Олимпиады в Париже в копилке сборной Казахстана 1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые медали.
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