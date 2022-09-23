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фотоколлаж polisia.kz Вчера, 11:24
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Фото: фотоколлаж polisia.kz

"Милый друг" выманил два миллиона тенге у жительницы Аксу

Необычная обманная схема отняла два миллиона тенге у 33-летней жительницы Аксу. В интернете она познакомилась с парнем, который писал ей, что находится на “российско-украинской войне” и в скором времени приедет в Казахстан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Через несколько дней переписки у женщины сформировалось доверие к новому другу, так как он часто писал о честности, верности и прочих важных вещах. Это психологически обезоружило женщину. Её не насторожил даже тот факт, что человек находится в военных действиях, но находит время вести переписку.

После “милый друг" попросил жительницу Аксу встретить посылку с его личными вещами, документами и денежными средствами в сумме 50 тысяч долларов. Однако, чтобы провести посылку через границу, ей необходимо заплатить госпошлину и таможенный сертификат.

Женщина сразу же в ближайшем банке оформила кредит на два миллиона тенге и отправила деньги на указанный в переписке банковский счет. А аферист, получив желаемое, удалился из приложения.

"В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан. Полицейские устанавливают лицо, причастное к преступлению", – отметили в полиции Павлодарской области.

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#мошенничество #Социальные Сети
Журналист
Вчера, 11:24
402
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