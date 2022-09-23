"Милый друг" выманил два миллиона тенге у жительницы Аксу

Фото: фотоколлаж polisia.kz

Необычная обманная схема отняла два миллиона тенге у 33-летней жительницы Аксу. В интернете она познакомилась с парнем, который писал ей, что находится на “российско-украинской войне” и в скором времени приедет в Казахстан, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Через несколько дней переписки у женщины сформировалось доверие к новому другу, так как он часто писал о честности, верности и прочих важных вещах. Это психологически обезоружило женщину. Её не насторожил даже тот факт, что человек находится в военных действиях, но находит время вести переписку.

После “милый друг" попросил жительницу Аксу встретить посылку с его личными вещами, документами и денежными средствами в сумме 50 тысяч долларов. Однако, чтобы провести посылку через границу, ей необходимо заплатить госпошлину и таможенный сертификат.

Женщина сразу же в ближайшем банке оформила кредит на два миллиона тенге и отправила деньги на указанный в переписке банковский счет. А аферист, получив желаемое, удалился из приложения.