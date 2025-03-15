Миллионы жителей Кубы остались без света
Крупное отключение электричества затронуло почти половину страны.
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В результате аварии на подстанции Дьесмеро, расположенной на окраине Гаваны, 42% энергосистемы Кубы вышли из строя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.
Министерство энергетики Кубы сообщило, что сбой привёл к массовому отключению света в западных регионах страны, включая Гавану. Улицы столицы погрузились в темноту, интернет-услуги были нарушены, а электричество оставалось только в отелях, работающих на генераторах.
"Мы работаем над процессом восстановления", – заявило министерство на своей странице в сети X.
Жители Гуантанамо, Сантьяго-де-Куба, Артемисы и Санта-Клары также сообщали о перебоях с электроэнергией. Отключения в стране происходят регулярно из-за нехватки топлива и устаревшей инфраструктуры. В прошлом году Куба трижды сталкивалась с масштабными блэкаутами, а перебои с электричеством в разное время становились причиной массовых протестов.
Власти страны обещают ускорить установку солнечных электростанций, чтобы снизить зависимость от традиционных источников энергии.
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