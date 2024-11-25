Миллионы за приклеенный скотчем банан

На аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке была продана одна из самых известных инсталляций последних лет — "Комик" Маурицио Каттелана, представляющая собой банан, приклеенный скотчем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Бизнесмен китайского происхождения Джастин Сан, занимающийся криптовалютами, купил работу за 6,2 миллиона долларов США — в четыре раза дороже, чем "Комик" оценивался перед началом аукциона.

"Это не просто произведение искусства; это культурный феномен, который наводит мосты между миром искусства, мемов и сообщества криптовалюты", — написал бизнесмен в твиттере после покупки работы.

Он сообщил, что в ближайшие дни съест этот банан "в качестве уникального художественного экспириенса".

Банан, выставленный на аукцион в Нью-Йорке, был куплен утром в среду во фруктовой лавке на Манхэттане за 35 центов, пишет The New York Times.

Итальянский художник Маурицио Каттелан впервые представил инсталляцию в 2019 году. "Комик" сразу же приобрел вирусную известность и спровоцировал дебаты о том, что может считаться искусством. Работа была представлена по всему миру.

Поскольку банан быстро портится, к своей инсталляции Каттелан приложил инструкции о том, как заменить сгнивший фрукт.