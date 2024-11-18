Миллионы тенге за брак: Карагандинцы возмущены расходами на благоустройство города

Как преображается Караганда в последние годы, замечают и местные жители, и гости города. На улицах становится комфортнее: убирают лишние ограждения, делают новые дорожки, украшают областной центр малыми архитектурными формами. Однако качество работ и материалов, а также суммы затрат порой вызывают вопросы. Разумно ли тратят бюджетные деньги, пытался разобраться корреспондент BaigeNews.kz.

Оживлённую дискуссию в соцсетях, например, вызвал ремонт двух подземных переходов на центральном проспекте Бухар Жырау - у Дворца культуры горняков (ДКГ) и ЦУМа. О нём заговорили еще в 2021 году, в 2022-м весной взялись за работу.

Объекты не ремонтировали с момента постройки - 60-х годов прошлого века. В них было темно, серо, скользко. Стихийная торговля тоже не украшала пространство.

Фото: ekaraganda.kz

На реконструкцию выделили почти 400 миллионов тенге - по нынешнему курсу более 800 тысяч долларов. Подземный переход в районе ДКГ получил 186 135 296 тенге, тот, что в районе ЦУМа, хоть и меньше по площади, обошёлся дороже - 208 456 889.

Однодневка

Центр урбанистики в своих проектах обещал превратить подземки в светлые, яркие, комфортные пространства.

Фото с сайта акимата Карагандинской области

На стенах в переходах действительно появились муралы, на потолках - рейки и новое освещение. Заменили ступени, поручни, парапеты, установили видеонаблюдение и тактильные плиты. На полу появилось бетонное покрытие с мраморной крошкой. На входах - электроподъёмники для маломобильных граждан.

Облагородили переходы и снаружи, обшили плитами.

Прошло чуть больше года и теперь складывается впечатление, что объекты вновь требуют ремонта. Облицовочные плиты отваливаются, что-то металлическое топорщится, есть проблемы с освещением, подъёмники для маломобильных граждан не работают.

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Естественно, у карагандинцев это вызывает возмущение и порождает массу вопросов: действительно ли ремонт квадратного метра подземки стоит 400 тысяч тенге, или кто-то нажился на этом, всё ли выполняли по проекту, нормальные ли материалы использовали.

"Раньше делали на десятилетия, а сейчас однодневка","Советский гранит, который был до реконструкции, стоял бы ещё не одно десятилетие", "Так это по бумагам столько денег освоили, а на самом деле иная сумма", "Как всегда, деньги отмыли, кабы как сделали, и ни какой гарантии", "На очередной той потратили", "Зато научились бодро отчитываться о потраченных на благо горожан лярдах, где всё правильно и красиво. Стыдобища", "Я понимаю, что это дело рук и ног людей - жителей. Но почему сделано такого качества? Это же общественное место. Сто процентов должно быть намного прочнее", "Просто болит сердце за такую работу... И плюс варварство со стороны жителей. Хотя качество такое, что и не трогая, все само отваливается", выражают свое мнение пользователи соцсетей.

"Каждый день хожу через переход между ЦУМом и "Абзалом", и каждый раз в шоке от того, как наши чиновники выкидывают народные деньги на ветер. Где наши депутаты, финполиция? Здесь же налицо хищение государственных средств. За такие деньги можно было такой переход сделать. А по факту что? Лужи стоят в переходе, потолок весь сломан, две лампочки горят, пандус 90 градусов сделали, мамы с колясками не могут подняться. Про маломобильных граждан я вообще молчу, им доступ в переход закрыт. В переходе грязь постоянная. А ведь это лицо города", - делится мнением карагандинец Мурат Мустафин.

На жалобы жителей отреагировали в акимате района Казыбек би.

"При проведении работ по укладке брусчатки повреждено гранитное покрытие перехода. Подрядной организацией, выполнявшей работы, будет проведено восстановление гранитного покрытия", - пояснили в акимате.

35 миллионов за трещины

Летом в городе отремонтировали железнодорожный переезд на улице Гоголя. Дорога оживлённая, соединяет два густонаселённых района Юго-Восток и центр.

Согласно данным из открытых источников, сумма тендера составила 35 714 285,72 тенге.

Через несколько месяцев на подрядчиков стали поступать жалобы - покрытие, которое они сделали, потрескалось и стало вываливаться кусками.

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"По информации отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, переезд находится на гарантийном обслуживании. Подрядной организацией будет устранено (дефекты - Прим. ред.) в рамках гарантийных обязательств", - сообщили в акимате города.

Красиво, но не безопасно

Похожая история и со сквером "Алаш", который делают в активно застраиваемом районе Юго-Востока Караганды. Это также проект карагандинского Центра урбанистики.

Фото: акимат Казыбекбийского района Караганды

По данным с портала госзакупок, на обустройство территории готовы затратить 1,2 миллиарда тенге. Часть суммы уже перечислили подрядчикам. За эти деньги сделали освещение, скамейки, спортплощадку, городок для детей, малые архитектурные формы в национальной тематике.

К ним-то и возникли вопросы у горожан.

Вазы с орнаментом, фигуры в форме колец и огромные асыки только привезли, а они уже оказались со сколами, трещинами и потёкшей краской. Будто прослужили не один сезон где-то ещё.

А детский городок додумались изготовить из необработанной древесины. От дождей дерево размокло, разбухло. Получить занозу или травмироваться на таких конструкциях детям проще-простого.

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"Лучше на миллиард квартиры бы очередникам выдали", "Лучше бы озеро в парке капитально почистить. И ещё бы осталось бы на 10 минискверов в Караганде! Каким образом был подсчёт денег для строительства сквера?" "Детей с этого района можно будет узнать по занозам из качелей сквера Алаш", "1,2 миллиарда! Другие экспонаты - украшения тоже рассыпаются. Вырублены деревья на миллионы, а посажены смешные прутья", "Почему-то вбухиваются тонны денежной массы не туда, куда надо, а куда надо - денег нет, ничего не понимаю", "Нет слов. Всё у нас держится на соплях и на скотче", "Лучше пусть ничего не делают, чем всякое г... А эти деньги пусть пустят на благое дело", - пишут карагандинцы в соцсетях.

В акимате спешат всех успокоить. Там заявляют, что открытие сквера "Алаш" в этом году не планировалось, его благоустройство продолжат.

"Проект двухгодичный, переходящий на следующий год. В рамках проекта проведены работы по обустройству 22 650 квадратных метров покрытия из брусчатки, баскетбольной, волейбольной и воркаут площадок. Начаты работы по установлению уникальных МАФ, лавочек и урн. Также на территории сквера будет открыта библиотека “Өлкетану”. В следующем году работы по благоустройству будут продолжены", - заявили в акимате.

Асыки, вызвавшие шквал критики, из сквера увезли. До того, как сойдёт снег их будут реставрировать и хранить в другом месте.

Хотя похоже, что для МАФ просто нужно выбрать другой материал - чтобы в резко континентальном климате эти фигуры не размокали, не линяли и не теряли внешний вид годами.

Кроме того, в этом году в Караганде меняли тротуарную плитку на центральном проспекте Бухар-Жырау. Площадь, охваченная работами - 40 000 квадратных метров. Завершили ремонты скверов на пересечении улиц Гоголя-Алиханова, на улице Дюсембекова, у Дворца детей и юношества.

Начали благоустройство площади перед театром имени Станиславского. Завершить его планируют в 2025-м.

Остаётся надеяться, что подрядчики выполнили всё на совесть, и за эти проекты акимату оправдываться не придётся.