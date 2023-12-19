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Миллионы тенге вымогал у бывшей возлюбленной житель Шымкента

Сегодня, 18:04
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 18:04
Сегодня, 18:04
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Фото: polisia.kz

Мужчину, вымогавшего деньги у бывшей сожительницы, арестовали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Попавшая под угрозы горожанка обратилась в полицию. Со слов заявительницы, мужчина требовал 20 тысяч долларов, в противном случае обещал выложить в Интернет видео интимного характера.

Подозреваемого задержали с поличными при получении части суммы в размере двух миллионов тенге.

По факту полицейские начали расследование. Задержанного водворили в изолятор временного содержания.

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