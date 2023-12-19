Миллионы тенге вымогал у бывшей возлюбленной житель Шымкента
Сегодня, 18:04
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Сегодня, 18:04Сегодня, 18:04
70Фото: polisia.kz
Мужчину, вымогавшего деньги у бывшей сожительницы, арестовали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Попавшая под угрозы горожанка обратилась в полицию. Со слов заявительницы, мужчина требовал 20 тысяч долларов, в противном случае обещал выложить в Интернет видео интимного характера.
Подозреваемого задержали с поличными при получении части суммы в размере двух миллионов тенге.
По факту полицейские начали расследование. Задержанного водворили в изолятор временного содержания.
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