Миллионы тенге вымогал у бывшей возлюбленной житель Шымкента

Мужчину, вымогавшего деньги у бывшей сожительницы, арестовали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Попавшая под угрозы горожанка обратилась в полицию. Со слов заявительницы, мужчина требовал 20 тысяч долларов, в противном случае обещал выложить в Интернет видео интимного характера.

Подозреваемого задержали с поличными при получении части суммы в размере двух миллионов тенге.

По факту полицейские начали расследование. Задержанного водворили в изолятор временного содержания.