Аккольский районный суд вынес приговор в отношении руководителя отдела ЖКХ В. и директора ТОО К. за злоупотребление должностными полномочиями и хищение государственного имущества, передаёт BaigeNews.kz.

В 2022 году между Отделом ЖКХ и ТОО заключён договор на ремонт котельных. В рамках соглашения бизнесмен составил акты выполненных работ на установку трёх отопительных котлов в котельных Акколя, хотя работы на самом деле не были выполнены. Глава отдела ЖКХ, будучи в курсе этого, подписывал акты и счета к оплате. В результате, К. похитил более 8 миллионов тенге.

Дело рассматривалось в суде по процессуальному соглашению, в рамках которого оба осуждённых признали свою вину. При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства, такие как раскаяние, наличие малолетних детей и возмещение ущерба. Отягчающим обстоятельством для В. стало нарушение принятой присяги.

Суд приговорил В. и К. к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля. В. пожизненно лишён права занимать должности на государственной службе, а К. — руководящие и материально ответственные должности. Приговор не вступил в законную силу.