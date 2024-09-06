Премии по миллиону выписывала себе сельский бухгалтер и проигрывала в онлайн-казино

Департамент экономических расследований Абайской области ведёт следствие по интересному делу: мать несовершеннолетних детей оказалась в ловушке азартных игр. Для утоления растущего аппетита на ставки она выписывала себе премии на работе. В ведомстве рассказали, что женщина дала признательные показания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Борьба за усиление общественных нравов идёт непрерывно. Но азартные игры и финансовые пирамиды не перестают заманивать лёгкими деньгами, пополняя свои ряды новыми отрядами "онлайн-зомби". Такой жертвой азарта пару лет назад стала жительница Абайской области.

Но сотрудников областного Департамента экономических расследований заинтересовала не столько её зависимость, сколько источник средств, которые она регулярно использует для ставок.

В ходе расследования стало известно, что подозреваемая пошла на серьёзное преступление. Используя электронную цифровую подпись директора образовательного учреждения, где работала бухгалтером, она выписывала себе надбавки.

"Это продолжалось на протяжении года, сумма составила около 13 млн тенге. Всё происходило в районном центре в сфере образования. Сейчас женщина находится под следствием. У неё на иждивении несовершеннолетние дети. Учитывая, что она дала признательные показания, такие строгие меры как арест на время следствия не применялись. В данное время продолжается расследование", – пояснил заместитель руководителя ДЭР по области Абай Орын Турлыбаев.

По его словам, бухгалтера нередко превышают свои полномочия, пользуясь цифровым ключом руководителя организации: оформляют фиктивное трудоустройство и выписывают солидные, но необоснованные премии. Данный случай показал, что подозреваемая с избытком поощряла свой труд на работе, начисляя весьма солидные надбавки – около миллиона тенге в месяц помимо зарплаты.

"Что касается азартных игр – это беда нашего общества. Бухгалтер пояснила, что она проиграла похищенные деньги в азартные игры на разных онлайн-платформах, которые не зарегистрированы в Казахстане", – уточнил Орын Турлыбаев.

Буквально на днях в департаменте завершили уголовное дело в отношении семейной пары, которая, напротив, занималась организацией игорного бизнеса. Муж и жена запустили в социальной сети Instagram азартную игру, подсадили на неё десятки человек, ежедневно снимая ощутимую прибыль. Но лёгкие деньги вскоре перестали поступать, так как сотрудники ДЭР перекрыли этот источник. Дело по статье 307 Уголовного кодекса РК передано в суд.

Кроме того, сейчас в Семее идёт досудебное расследование в отношении нескольких человек, которые рекламировали скандально известные финансовые пирамиды Eolus и ChiaTai -Tianging Pharmaceutical. Маркетинговая стратегия семейчан была успешной, в результате они вовлекли в схему 92 человека, которым причинён ущерб в размере 85 млн тенге.