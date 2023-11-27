Миллионы тенге получали учителя, работавшие по поддельным дипломам

Лжеучителя с поддельными дипломами незаконно обогащались за счет бюджетных средств, пользуясь льготными условиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Прокуратуру Акмолинской области.

Прокуратурой области проведен анализ соблюдения действующего законодательства при предоставлении мер социальной поддержки в рамках программы.

Выявлены лица, получившие льготы с помощью поддельных дипломов и нарушившие договорные обязательства.

"В 2021г. гражданка "К" по поддельному диплому трудоустроилась учителем биологии в учебном заведении Атбасарского района.

В 2022г. в целях получения имущественных благ, она воспользовалась тем же поддельным дипломом и приняла участие в программе (получив 4,9 млн тенге).

Аналогичной схемой воспользовались еще 12 "специалистов" в сфере образования. Общая сумма ущерба составила более 30 млн тг", - говорится в сообщении.