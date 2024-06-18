Миллионы тенге похитили сотрудники районного детсада в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили ряд нарушений прав детей в детских садах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

“В Айыртауском районе в дошкольном учреждении выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму 11,2 млн тенге, по которому районным надзорным органом начато досудебное расследование по статье 189 Уголовного кодекса, ведутся следственные действия. В детских садах Аккайынского, Тайыншинского районов вопреки требованиям Закона по госзаказу оплачивались услуги за детей, которые фактически отсутствовали без уважительных причин (медсправок о болезни и заявлений от родителей не имелось), в результате чего из бюджета необоснованно выплачены средства в размере 17 млн тенге”, - говорится в сообщении.

Практически во всех детских садах области выявлены системные нарушения требований действующего законодательства в области противопожарной и санитарной безопасности.

По актам прокурорского надзора 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 32 к административной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 17 млн тенге, нарушения устранены.

Всего с начала года органами прокуратуры по линии несовершеннолетних защищены права 15 тыс детей, к различным видам ответственности привлечено свыше 300 должностных лиц.