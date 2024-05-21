Миллионы тенге перевёл на личный счёт бухгалтер детского сада в Жанаозене

Прокуратурой города Жанаозен по результатам анализа выявлен факт хищения бюджетных средств бухгалтером двух государственных детских садов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Жанаозен.

"Установлено, что бухгалтер незаконно перечислял деньги на собственный лицевой счет на общую сумму 30 млн тенге.

По данному факту прокуратурой города зарегистрировано уголовное дело, бухгалтер признан виновным по п.2) ч.4 ст.189 Уголовного кодекса Республики Казахстан и приговором суда города Жанаозен от 15.03.2024г. ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно", - говорится в сообщении.