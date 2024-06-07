Миллионы тенге отсудил у больниц житель Уральска за моральный ущерб
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В суд №2 Уральска истец направил иск к трем медучреждениям региона о взыскании компенсации морального вреда. По мнению истца, неправильные диагнозы и лечение в трех медучреждениях города ухудшили состояние его матери, а потом и привели к смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.
“Врачи медучреждений в течение 3 месяцев не провели углубленное обследование пациента (матери истца). Правильный диагноз был поставлен незадолго до ее смерти, когда летальный исход был уже необратим.
По заключению Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля, все 3 больницы допустили нарушения, которые привели к некачественному оказанию медицинской помощи. Вынесенные Департаментом предписания медучреждениями были исполнены”, - говорится в сообщении.
Назначенная судом комиссионная судебно-медицинская экспертиза частично подтвердила доводы истца и также установила, что медучреждениями были допущены нарушения в ходе оказания медпомощи пациентке.
“Суд взыскал в пользу истца с каждой из двух больниц по 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда”, - уточнили в суде.
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