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Миллионы тенге отсудил у больниц житель Уральска за моральный ущерб

Сегодня, 15:59
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: baigenews.kz

В суд №2 Уральска истец направил иск к трем медучреждениям региона о взыскании компенсации морального вреда. По мнению истца, неправильные диагнозы и лечение в трех медучреждениях города ухудшили состояние его матери, а потом и привели к смерти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

“Врачи медучреждений в течение 3 месяцев не провели углубленное обследование пациента (матери истца). Правильный диагноз был поставлен незадолго до ее смерти, когда летальный исход был уже необратим.

По заключению Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля, все 3 больницы допустили нарушения, которые привели к некачественному  оказанию медицинской помощи. Вынесенные Департаментом предписания медучреждениями были исполнены”, - говорится в сообщении. 

Назначенная судом комиссионная судебно-медицинская экспертиза частично подтвердила доводы истца и также установила, что медучреждениями были допущены нарушения в ходе оказания медпомощи пациентке.

“Суд взыскал в пользу истца с каждой из двух больниц по 2 млн тенге в качестве возмещения морального вреда”, - уточнили в суде.

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