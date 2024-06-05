Миллионы тенге незаконно начислили работникам школ в области Абай

В районе Ақсуат области Абай выявлены факты хищения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

“Прокуратурой района Ақсуат проведен анализ соблюдения законности при расходовании бюджетных средств. В ходе которого, выявлен факт незаконной выплаты работникам учебных заведений района 14,7 млн тенге. Мерами прокуратуры излишне выплаченная сумма возвращена государству”, - говорится в сообщении.

Помимо этого, установлен факт хищения 1,3 млн тенге бухгалтером одной из школ. Бухгалтер, используя электронную цифровую подпись директора школы, перечислял деньги на свой личный счет.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование.