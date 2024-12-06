Миллионы тенге должны выплатить дропперы своей жертве
Их нашли в четырёх областях Казахстана.
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Мошенники убедили жительницу Акмолинской области оформить кредиты и перебросить деньги на счета своих дропперов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на региональный Департамент полиции.
"Деньги акмолинка различными суммами перевела на четыре банковских счёта, принадлежащих жителям Туркестанской, Костанайской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены владельцы данных счетов", - рассказали полицейские.
Уточняется, что досудебное расследование по факту мошенничества прекращено, но в региональные суды направлены исковые заявления с требованиями взыскать с дропперов общую сумму необоснованного обогащения в размере 3 500 000 тенге в пользу потерпевшей.
Напомним, ранее в ВКО дропперов наказали на десятки миллионов тенге.
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